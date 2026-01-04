「男が途切れない女」に学ぶ！モテを引き寄せる基本行動９パターン
とびきりの美人じゃなくても、隣にいる男性を切らすことのない女性は、一定数いるもの。誰かと別れてもすぐに次の彼氏ができてしまう女性たちには、どんな共通項があるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『男が途切れない女』に学ぶ！モテを引き寄せる基本行動」をご紹介します。
【１】「終電逃しちゃったー」と要所要所で絶妙に隙を見せる
「女子は全員、『絶対わざとだ』と思って見てますけどね」（20代女性）というように、うっかりを装って、男性に誘われやすいシチュエーションを意図的に作ることも重要なようです。同性から総スカンを食う可能性もあるので、使う場面は慎重に見極めたいところです。
【２】「パソコンが立ち上がらなくなったから直して」と上手に男性を頼る
「女の子に助けを求められたら、たいていの男は張り切りますよね」（20代女性）など、男性にヘルプを要請して距離を縮めるケースです。相手の得意分野に狙いを定めて、自尊心をくすぐりましょう。
【３】「今度ゴハン一緒に行きませんか？」とごく自然に男性を誘う
「気軽に誘うので、男性も断りにくいみたい」（20代女性）というように、男性が途切れない女性は「誘い上手」でもあるようです。下心を感じさせずにさらりと声をかけるのがポイントでしょう。
【４】「SNSでつながりましょうよ！」と男性のアカウントを気軽に聞き出す
「『知り合い』の母数を確保するにはSNSが手っ取り早いですもんね」（20代女性）など、手元の「彼氏候補」のリストを増やすために、SNSで人とつながりまくるパターンです。「うちのネコの変顔、見たくない？」などと理由をつければ、アカウントを聞くのはたやすいでしょう。
【５】「経験はそんなに多くないけど、一途です」と男受けしそうな恋愛観をしれっと語る
「真面目でも恋愛意欲がある子だと思わせるのがいいみたい」（20代女性）というように、ガードが固すぎないことを匂わせて、期待を持たせるケースです。とはいえ、ビッチだと誤解されると面倒なので、恋バナは乱発しすぎないほうがいいでしょう。
【６】「特に用事はないけど気になって…」と誰とでもマメに連絡をとる
「時間が空いたときに声をかける相手は多いほうが良さそうですよね」（20代女性）など、こまめな人付き合いを通じて、「彼氏予備軍」を抱えているパターンです。ちょっとでも「いいな」という男性には、定期的にLINEなどでつながりを持つと良いかもしれません。
【７】「なんて呼んだらいいですか？」と初対面の相手にもグイグイ食い込む
「『じゃ、まーくんで』と言われて本当に『まーくん』て呼んじゃうんですよ、そういう子は」（10代女性）というように、よく言えば親しみやすく、悪く言えば馴れ馴れしいやり方で、男性の懐に入り込む人もいます。相手が少しでも引き気味だったら、それ以上は食い込まないほうがいいでしょう。
【８】「久しぶりだからいっぱい話したいね」と男性向けのサービストークを欠かさない
「『久しぶり！』だけで終えないところが上級者だな、と」（20代女性）など、相手が喜びそうな言葉をさらっと言える器用さも、男性の心を動かすようです。あざとさを敬遠する男性もいるので、相手のタイプを見極める必要があるでしょう。
【９】「こんにちは」と目が合ったらパッと笑顔を浮かべて挨拶をする
「女の子にニコッとされて嬉しくない男はいないですもんね」（20代女性）というように、普段から愛想良く振る舞うことで、好印象を積み重ねるパターンです。真似をするなら、まずは微笑みを絶やさないことから始めてみましょう。
常に彼氏がいる状態の女性には、持って生まれたキャラか、あるいは意識的に心がけている習慣のいずれかが備わっているようです。目指したいのであれば、試しやすいものからチャレンジしてみると良いかもしれません。（倉田さとみ）
