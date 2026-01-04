メイベリンニューヨーク新色登場！SPステイクリームパクトファンデで透明感♡

なめらかなつけ心地とロングラスティングで人気のメイベリンニューヨーク「SPステイクリームパクトファンデーション」に、待望のトーンアップ新色が登場します。2026年1月10日（土）より発売されるN01とC05は、日本人の肌になじみながら、自然な明るさと血色感をプラスしてくれる2色♡厚塗り感なく肌悩みをカバーし、メイクの仕上がりを格上げしてくれる注目の新ラインナップです。

とろけて密着。生チョコ感覚バームの新色

「SPステイクリームパクトファンデーション」は、生チョコのようにとろけて肌へ密着する独自の生チョコ感覚バーム*3を採用。

しっとり溶け込むようになじみ、毛穴・赤み・くすみなどをメイクアップ効果でしっかりカバーしながらも、厚塗り感のない軽やかな仕上がりが特徴です。

今回新たに仲間入りしたのは、透明感を引き出すN01と、自然な血色感を与えるピンクトーンのC05。

日本人の肌色に合わせて設計されているため、明るさと柔らかな印象を両立できます。

さらに、崩れにくさも魅力。とろけたバームが肌にフィットし、30時間1続く美しい仕上がりをキープ。

SPF13 PA++で日常紫外線から肌を守りつつ、敏感肌の方も使える処方5で、毎日のベースメイクに安心して取り入れられます。

HERAの新作ファンデーションで艶肌へ♡密着ブースト下地も同日発売

簡単ステップでポンポンなじむ♡カバー力も自由自在

使い方はとても簡単。バームを3～4回やさしくタップし、ポンポンとのせるだけで自然な美肌へ。

もっとカバーしたい部分には少量を重ねることで、均一で美しい仕上がりが叶います♪初心者でも扱いやすく、時短で仕上がるのも嬉しいポイント。

色展開はN10、N20、N30、C20に加え、新色のN01、C05を含む全6色。自分の肌トーンに合わせて選べる幅広いラインナップです。

SPステイクリームパクトファンデーション



価格：本体3,993円（税込）／レフィル2,992円（税込）

発売日：2026年1月10日（土）

*1 メイベリン ニューヨーク調べ。個人差があります

*2 メイベリン ニューヨークにおいて

*3 食べ物ではありません

*4 メイクアップ効果よる

*5 すべての方に肌トラブルが起こらないというわけではありません

まとめ

新色N01とC05が加わり、さらに自分好みのトーンや血色感を選べるようになったSPステイクリームパクトファンデーション。

とろけてなじむ生チョコ感覚バーム*3と、崩れにくいロングラスティング処方で、忙しい日も美しさをキープできます。

自然な明るさと肌悩みのカバーを両立したファンデーションを探している人にぴったり♡ぜひ新しいラインナップで、理想の肌を体感してみてください。