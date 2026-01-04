Aぇ! group佐野晶哉の小学時代…上沼恵美子が驚く役柄だった 当時の写真公開「ライオンキングの子どもよ！」
Aぇ! group・佐野晶哉が、2日放送の読売テレビ・日本テレビ系特番『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』（後4：05〜6：00）に出演し、上沼恵美子から絶賛された。
【画像】気になる…『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』「出会い運」「健康運」「金運」の一覧
佐野は、大先輩・上沼と初共演となり「はじめましてで。僕も兵庫出身なんですけど」と自己紹介し、「素敵な1年になりそうです」と喜んだ。
上沼は「佐野さんは基礎ができてるもんね」と声かけ。佐野は、小学3年から劇団四季に所属した時期があり、上沼は「劇団四季はうまいよなー！」「劇団四季は毎回観に行ってるんですよ。『ライオンキング』なんかね、ニューヨークで観たのより劇団四季のほうが上手」とベタ褒め。
そして2人は両手で熱い握手。佐野が「ヤングシンバをして（演じて）おりました」と伝えると、上沼は「シンバやってたん？ライオンキングの子どもよ！うまかった〜！」と驚いていた。佐野がシンバ役だった当時の写真も登場した。
上沼とサンドウィッチマンがMCを務める同番組は、“3人の最強占い師”が「干支」「星座」「生まれた日」から「出会い運」「健康運」「金運」を占い、ジャンルごとにランキング形式で紹介。最終的に2026年最高の幸運、すなわち“最幸運”の持ち主を発表する視聴者参加型の「新春ガチ占いバラエティ」。
今をときめく売れっ子芸能人にも運勢は容赦なく、一同はランキングの結果に一喜一憂。また占い師たちのアドバイスをきっかけに、プライベートのエピソードや赤裸々な告白も続出した。
TVerで1月30日まで見逃し配信を予定。「出会い運」「健康運」「金運」のランキングやアドバイス、総合した“最幸運”も明らかになる。
MC
上沼恵美子
サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）
ゲスト
坂上忍
近藤春菜（ハリセンボン）
菊地亜美
松井ケムリ（令和ロマン）
月足天音（FRUITS ZIPPER）
佐野晶哉（Aぇ! group）
占い師
木下レオン、イヴルルド遙華、シウマ
【画像】気になる…『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』「出会い運」「健康運」「金運」の一覧
佐野は、大先輩・上沼と初共演となり「はじめましてで。僕も兵庫出身なんですけど」と自己紹介し、「素敵な1年になりそうです」と喜んだ。
上沼は「佐野さんは基礎ができてるもんね」と声かけ。佐野は、小学3年から劇団四季に所属した時期があり、上沼は「劇団四季はうまいよなー！」「劇団四季は毎回観に行ってるんですよ。『ライオンキング』なんかね、ニューヨークで観たのより劇団四季のほうが上手」とベタ褒め。
上沼とサンドウィッチマンがMCを務める同番組は、“3人の最強占い師”が「干支」「星座」「生まれた日」から「出会い運」「健康運」「金運」を占い、ジャンルごとにランキング形式で紹介。最終的に2026年最高の幸運、すなわち“最幸運”の持ち主を発表する視聴者参加型の「新春ガチ占いバラエティ」。
今をときめく売れっ子芸能人にも運勢は容赦なく、一同はランキングの結果に一喜一憂。また占い師たちのアドバイスをきっかけに、プライベートのエピソードや赤裸々な告白も続出した。
TVerで1月30日まで見逃し配信を予定。「出会い運」「健康運」「金運」のランキングやアドバイス、総合した“最幸運”も明らかになる。
MC
上沼恵美子
サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）
ゲスト
坂上忍
近藤春菜（ハリセンボン）
菊地亜美
松井ケムリ（令和ロマン）
月足天音（FRUITS ZIPPER）
佐野晶哉（Aぇ! group）
占い師
木下レオン、イヴルルド遙華、シウマ