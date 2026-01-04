家族の形が多様化し、人生も老後も長くなった今、親子関係は複雑な課題を抱えやすくなっています。親への期待や責任、老い・介護の現実が重荷となり、自分らしさを見失うこともあるでしょう。そうした閉塞感をほどき、親子それぞれが自分の人生を生きるための考え方が「親じまい」です。親じまいを考えるうえで最も重要なのが、親子の経済的自立。そこで、本記事では、島田裕巳氏の著書『親じまい』（宝島社）より一部を抜粋し・編集し、親子の金銭依存や相続制度の変化、そして増え続ける「負動産」について解説します。

金銭の甘えが依存を生む――親子だからこそ距離を保つ

親が子に負担を残さない「親じまい」を考える上で、最も現実的かつ重要な課題の一つが経済的な自立です。

親として、自分の老後の生活は自分でなんとかしなければならないわけですが、同時に、子どもも経済的な自立を遂げるよう、その方向に育てていくことが必要になります。

人間というものは、他人に対しては金の面で厳しくなりますが、肉親に対しては甘くなりがちです。親も子も、肉親であるという関係性に甘え、依存したり、借金をしたりということになってしまうのです。

そうした依存関係がいったん成立してしまうと、後々にも影響します。親子間で金を貸したのに、結局は返ってこないなどということは起こりがちです。

あるいは、一度金を借りるなり、もらうなりしたことで、提供した側がそれを自分からの恩として捉え、無限にその恩を返すよう要求するようになったりもするのです。

家督相続から均分相続へ――変わる相続の形

親子関係における金ということでは、特に「遺産」が重要な問題になってきます。遺産は不動産や有価証券、それに現金ということになります。

明治時代から戦後までは、「家督相続」の制度があり、親の遺産は、すべて家督を継いだ、たいがいは長男のものになりました。農家でも商家でも、あるいは財閥でもそれは同じでした。

しかも、当時は相続税が相当に低率だったため、遺産相続によって、莫大な遺産が後継者に渡りました。もちろん、家督を継ぐことができない、次男や三男、娘には遺産は渡りません。それも、あくまで「家」を継承していくということが最重視された結果でした。

ところが戦後になると、こうした家督相続の制度は廃止され、均分相続となり、それに伴って相続税はかなりの高額になりました。広大な土地を所有していたとしても、それを相続すれば多額の相続税が課されるため、土地を売らなければならなくなったのです。

したがって、現在の日本では大土地所有者が、それを子どもに相続させることは実質的にできなくなっています。それが、戦後の平等な社会を生むことにつながりました。もっとも今日では、新たな格差が生まれていますが、それはかなり性格が違うものです。

「負動産」を残さないために――親子の生前対話の重要性

また、親が子どもに遺産を残そうとしても、そこには限界があります。生前贈与などさまざまな方法があり、それを指南するガイド本などもたくさん刊行されていますが、少なくとも、家一軒あった場合、それがそのまま子どものものになるわけではありません。相続人が複数であれば、なおさらです。

しかも、子どもに遺産を残すということが、かえって子どもにとって迷惑になることもあります。「不動産」をもじった「負動産」などはその代表でしょう。

負動産とは、それを所有していても、何の利益にもならず、維持費や税金ばかりがかかる空き家や農地、山林などのことを指します。

そうした負動産を残してしまうことは、子どもにとって迷惑でしかありません。ただし、負動産を残さないのは、意外と難しいことではあります。

負動産が地方の空き家である場合、そこには、亡くなるまで親が住んでいたはずです。ところが、子どものほうは都会で生活していて、故郷に戻り、実家で生活する意思はまったく持っていません。実家が売れるなら、処分して金を受け取ることもできますが、地方だと売るに売れないような物件もあります。

ただ、故郷の親は、その住宅に住み続けてきたわけで、そこが自分の死後、負動産になることにまで思いは及ばないことでしょう。現実的に考えても、生きている間にそれを処分してしまうのは不可能です。

これはなかなか難しい話です。親と子が、まだ親が元気なうちに、その家の将来のことを話し合っておくのが理想ですが、その機会を持つことは意外と難儀するものです。

親のほうは、自分が死んだ後のことについて話し合うことを好みませんし、子としても、その話を持ち出すことに躊躇します。それに、本当にその家にどれだけの不動産があるのかがわからないということもあります。

実は、それを私は最近経験しました。下の妹から連絡があったのですが、私たちの祖父が暮らしていた地元の市役所の人間が突然訪れてきたというのです。その市では、道路の建設を予定しているが、道路が通るところにある田の一部が祖父の所有になっているというのです。

祖父が亡くなったのは、今から60年以上も前のことで、生前の祖父はとっくの昔に故郷を離れ、東京で生活していました。妹など、祖父が亡くなったときには、まだ生まれてもいませんでした。市役所の人間は土地の図面を持ってきていましたが、祖父が所有しているのは本当に狭い区画でした。

いったいなぜ、祖父の所有なのか、今までそれがどうなっていたのか、まったくわかりません。しかし、そういうことが起こって、急に負動産にしかならない土地の存在が明るみに出るようなことさえあるわけです。

宗教学者／作家

島田 裕巳