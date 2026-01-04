＜バスのマナー＞混み合っているとき、4歳くらいの子どもでも親の膝の上に座るのが常識？もう重い…
小さい子どもとバスに乗る場合、席に座らせるのか、それとも親の膝の上に座らせるのかで悩むことがあるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママは、子どもを席に座らせたようですが、周囲からは少し冷たい視線を感じたよう。こんな投稿がありました。
『4歳の子どもを混み合うバスの席に座らせたら、「膝に乗せなさい、私が座る場所がないんだから」という圧をかけられて膝上に乗せました。4歳の子の場合、親の膝に座らせるのがマナーでしょうか？』
4歳の子どもを膝の上に座らせるのは辛いかも
『4歳でも体格のいい子はいる。体格が小さいママもいて、我慢できる範囲は人それぞれ違うからね。膝に座らせなくてもいいと思うな』
『10分足らずで降りるなら別だけれど、4歳にもなると長時間膝の上に座らせるには重いよね。その年齢なら一席使わせてもいいと思う』
4歳の子どもでも体格の差はありますから、体重が重く膝に座らせるとママが苦痛を感じてしまうこともあるでしょう。それに子どもの体重が軽くても、ママが小柄な場合も同じように辛いかもしれませんね。バスでの移動時間が長いなら、なおさらでしょう。4歳の子どもであれば1人でも座れるでしょうから、「一席使ってよい」との意見も寄せられています。
子どもは無料で乗っているから、圧をかけてくるのでは？
『無料で乗っているなら、混んでいるときは膝の上かな』
『運賃を払っていないなら、バスだろうと、新幹線だろうと座席はなしだよね。空いているときならまだしも、混んでいるときなら膝上だよ』
バスで他の人が子どもを膝の上に乗せてほしいと思うのは、「子どもはバス料金を支払っていない」ことも原因かもしれません。バス会社によっても異なるでしょうが、未就学児は料金がかからないこともあります。お金を払っていないのだから座席はなし。そうした考えが出てくるのも仕方ないのかもしれません。
バスが混んでいたら気遣いと臨機応変さが必要？
『未就学児の頃は、バスが混んできたら子どもは膝の上か、親が立って他の人に席を譲っていたけれど。子どもは座らせて、ママが立てば？』
『子どもが座ることには誰も反対していないよね。実際危ないし、バス会社としても子どもは座ってほしいのでは？ ただ、子ども座らせるなら親が立っていればいいんじゃないの？ という話だと思う』
バスは安全運転を心がけているでしょうが、急ブレーキを踏むこともあるかもしれません。そのため、できれば子どもを席に座らせたいと思うものですね。ただバスの席に余裕がなくなってきたときには、子どもは座らせて親が立つ方法もあります。料金を支払っている親の席に子どもが座るイメージですから、これならば文句を言う人もいないでしょう。
『限られた座席数、譲り合いの心で乗り合う公共交通機関だから、車内が空いているなら子どもは横に静かに座らせる。混んできたなら膝上に座らせる。膝上に子どもを乗せられない、でも子どもを座らせたいなら、親が立って子どもを座らせたらいいと思う』
小さい子どもとバスに乗る場合には、混雑具合によって対応の仕方が変わってきそうです。座席に余裕があり、他の乗客も座れるようならば、子どもはママの隣に座らせても問題ないでしょう。でもバスが混み合い、立っている人が多くなったら、子どもの分の席を他の乗客に譲るのが気遣いなのかもしれませんね。子どもを膝に乗せたり、ママが立ったりするのは大変かもしれませんが、座席数が限られているバスは、お互いに譲り合いをしながら利用するものではないでしょうか。
編集・有村実歩 イラスト・わたなべこ