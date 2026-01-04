ちゃんみな、妊娠中に苦しんだ“食べづわり” 衝撃の体重増加量に横澤夏子も「今まで聞いた中で一番…」
女性ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、3日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに 新春2時間SP〜紅白歌手ちゃんみなとのママ会〜』（後10：00）に出演。人生初の妊娠・出産から子育てまで新米ママとしての意外な素顔を赤裸々にさらけ出した。
【写真】とっても美しい！！…夫と手をつなぎ真っ白なドレスを着こなすちゃんみな
ちゃんみなはプロデューサーとして、大人気グループ・HANAを見出したオーディション番組『No No Girls』（24〜25年）を行う傍ら、2024年7月に韓国のHIPHOPアーティスト・ASH ISLANDと結婚。同年11月には第1子の誕生を報告していた。
番組で一問一答形式の質問を答えていく中、「つわりはどうだった？」という問いに「食べづわり」と回答。妊娠中はピザやパスタにはまったといい、さらには「パンを握りしめて寝ていた」と話した。
ちゃんみなはいつでも食べれるようにベッドサイドにはパンを常備していたといい「食べる、食べないはどうでもいい。とりあえずそこに置いておく。朝起きたときに空腹だから、気持ち悪くなったらすぐにパンがいけるように」とつわり対策をしていたと語った。
しかし、その結果「35キロ太った」と告白。これにはMCの横澤夏子も「今まで聞いた中で一番多い！」とびっくり。また日本で診察を受けていた際、医師には「ちょっと体重がね…」と指摘される程度だったが、出産のために韓国の病院を受診した際には「死ぬほど怒られた」と振り返った。さらには「もう『死にたいのか！』くらい。私も『ヒィ〜』となって。いまさら言われてもダイエットどうしたらいいか分からないし、ポロポロ泣いちゃって…」と語った。
【写真】とっても美しい！！…夫と手をつなぎ真っ白なドレスを着こなすちゃんみな
ちゃんみなはプロデューサーとして、大人気グループ・HANAを見出したオーディション番組『No No Girls』（24〜25年）を行う傍ら、2024年7月に韓国のHIPHOPアーティスト・ASH ISLANDと結婚。同年11月には第1子の誕生を報告していた。
ちゃんみなはいつでも食べれるようにベッドサイドにはパンを常備していたといい「食べる、食べないはどうでもいい。とりあえずそこに置いておく。朝起きたときに空腹だから、気持ち悪くなったらすぐにパンがいけるように」とつわり対策をしていたと語った。
しかし、その結果「35キロ太った」と告白。これにはMCの横澤夏子も「今まで聞いた中で一番多い！」とびっくり。また日本で診察を受けていた際、医師には「ちょっと体重がね…」と指摘される程度だったが、出産のために韓国の病院を受診した際には「死ぬほど怒られた」と振り返った。さらには「もう『死にたいのか！』くらい。私も『ヒィ〜』となって。いまさら言われてもダイエットどうしたらいいか分からないし、ポロポロ泣いちゃって…」と語った。