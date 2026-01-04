櫻井翔との初めての2人ロケに阿部亮平が大興奮「めちゃくちゃうれしい!」
櫻井翔と阿部亮平が、きょう4日に放送されるTBS系『バナナマンのせっかくグルメ!! 新春SP』(17:00〜21:00 ※17:00〜18:00は一部地域を除く)に出演する。
阿部亮平と櫻井翔
新春SPで番組初登場となる櫻井翔と阿部亮平。阿部は尊敬する先輩とのロケに「櫻井くんと2ショットのお仕事が初めてで。めちゃくちゃうれしい!」と大興奮。今回訪問した愛知県名古屋市と言えばということで、櫻井は「ツアーで来た時は、僕らはいつもステーキを食べに行っていたな」とエピソードを披露する。
街で出会う地元の人は、番組恒例のボードが目に入った途端に「知っています、これ！」とスムーズにオススメのグルメを話し始める。その光景に2人は「番組のことを、皆さん知ってくださっていてすごいな」と感嘆する。
2人でのロケは初めてだが、さすが普段から仲の良い先輩後輩なだけあって、息の合ったコンビでのグルメ探しに注目だ。
そして、スタジオゲストとして西野七瀬と眞栄田郷敦が初登場。また、飯塚悟志(東京03)、松田里奈(櫻坂46)、横澤夏子といった番組お馴染みのメンバーも登場する。
(C)TBS
阿部亮平と櫻井翔
新春SPで番組初登場となる櫻井翔と阿部亮平。阿部は尊敬する先輩とのロケに「櫻井くんと2ショットのお仕事が初めてで。めちゃくちゃうれしい!」と大興奮。今回訪問した愛知県名古屋市と言えばということで、櫻井は「ツアーで来た時は、僕らはいつもステーキを食べに行っていたな」とエピソードを披露する。
2人でのロケは初めてだが、さすが普段から仲の良い先輩後輩なだけあって、息の合ったコンビでのグルメ探しに注目だ。
そして、スタジオゲストとして西野七瀬と眞栄田郷敦が初登場。また、飯塚悟志(東京03)、松田里奈(櫻坂46)、横澤夏子といった番組お馴染みのメンバーも登場する。
(C)TBS