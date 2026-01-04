【来週のばけばけ あらすじ】トキ、ヘブンからの大事な話とは 家族には伝えられず
【モデルプレス＝2026/01/04】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」が、1月5日から9日にわたり放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
日本滞在記取材のためヘブン（トミー・バストウ）と錦織（吉沢亮）は出雲を訪れていた。ある日、トキ（高石あかり）はヘブンに突然呼び出され、大事な話があると告げられる。
しかしトキは、その大事な話を家族に伝えられずにいた。そんなトキに対し、ヘブンのイライラが高まっていく。さらにトキは、ヘブンに今まで隠していたタエ（北川景子）や三之丞（板垣李光人）の存在を知られてしまう。
（modelpress編集部）
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第14週／1月5日（月）〜9日（金）放送
