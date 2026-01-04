令和8年を迎えた。昭和からは101年目……連載では様々な事件を取り上げてきたが、常にキーワードになるのが「昭和と今の違い」。携帯電話が普及し、通信手段も格段に増加、主要な繁華街や住宅街はいたるところに防犯カメラが設置され、警察の初動対応能力も遥かに向上した。しかし、事件の起きた「昭和」の時代はどうだったのか……。今回、取り上げるのは、「毒入りの飲食物を街中に置き、不特定多数の人物の殺害を企てる」という、決して許されない極悪非道の犯罪である。そのキーワードは、これも姿を消しつつある公衆電話と瓶入り飲料だ。（全2回の第1回）

【写真を見る】無差別殺人を狙った毒入り飲料……当時の衝撃を伝える新聞記事など

電話ボックスに…

中央区日本橋から横浜市西区を結ぶ第一京浜（国道15号）の交通量は大変なものだが、毎年1月2〜3日に開催される箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）のコースとしても知られる。多くの観客が沿道に詰めかけ、小旗を振りながら応援する様子は正月の風物詩として定着している。

誰もが知っているコーラ瓶に……（写真はイメージ）

昭和52（1977）年1月3日。箱根駅伝の復路も終わり、正月ということもあってめっきり交通量の少ない、国電（当時）品川駅近くの第一京浜沿いにある電話ボックスから事件は幕を開ける――。

港区高輪の品川スケートセンター前に、公衆電話ボックスがあった。横浜市に住む会社員Aさん（53）は家族と一緒に友人と待ち合わせをしていた。午後7時半過ぎ、あまりに寒いので、この電話ボックスに入ると、足元にコーラの瓶がある。Aさんが「飲もうか」と手を出したが、家族から「やめなさいよ」と言われ、手を引っ込めた。

大学生のBさん（19）は午後10時ごろ、友人に電話をかけようと、このボックスに立ち寄った。だが、若い男性が話し中。別の公衆電話に行こうとボックスの中を見ると、電話中の男性の足もとにコーラの瓶があった。約1時間後の午後11時10分ごろ、スキー帰りの中学生（14）が友人へ電話しようと電話ボックスに入り、コーラを見つけた。左手で持ち上げると「プシュッ」という音とともに中身が一部、漏れた。ついた指をなめると、変な苦みがした。おかしいと思い、飲むのは止めた（第一現場）。

このボックスから新橋方面へ750メートルほどの場所にも公衆電話ボックスがある。近くに住むC子さん（43）は午後9時50分ごろ、年始回りの帰りにボックスわきでタクシーから降りた。その際、ボックスの床の部分がキラキラと白く光って見えた（第二現場）。

さらに、第二現場のボックスから第一京浜を挟んだ品川区北品川にある商店街。近くに住む会社員Dさん（21）は午後9時半ごろ、郷里から車で戻り、近所の銭湯に出掛けた。しかし正月で休業中。仕方なく帰宅する途中、商店街の店先にある赤電話（公衆電話）台の中台に、栓をしたコーラ瓶があった。持ち帰って飲もうかと思ったが、寒い夜なのでやめ、まっすぐアパートに帰った（第三現場）。

そして、翌4日未明――。

午前零時ごろ、第一現場近くを6人の若者が歩いていた。新幹線車内アルバイトで、大阪から「こだま」に乗り、午後11時24分、東京駅に到着。品川駅まで移動してそこから徒歩で寮へ戻る途中だった。女性アルバイト（18）が電話ボックスに十円玉が落ちているのを見つけた。拾うために中に入ると、コーラの瓶が横に倒れて置いてある。それも拾い、男子アルバイト（19）に「飲まない？」と渡したが、彼は断り、同じくアルバイトの高校1年生Z君（16）が受け取った。

Z君は寮に戻り、風呂に入ったあとで同僚と食堂でさきほどのコーラを飲んだ。一口飲んで「腐っている！」と吐き出し、2〜3分後に意識不明になった。

無差別殺人

寮の管理人は深夜に起こされ、食堂に行ってみると、Z君が「食堂の入り口に両こぶしを握ったかっこうで、うつぶせに倒れ」（毎日新聞 昭和52年1月5日付）ており、慌てて救急車を呼んだという。Z君は病院に搬送されたが4日午前7時半過ぎ、死亡。遺体は体全体がピンク色に染まるなど、青酸中毒特有の症状がみられ、コーラ瓶の口からも青酸反応が出た。のちの解剖で、体内から青酸ナトリウムが検出された。

「アオが出た！」――警察では青酸を隠語で「アオ」と呼ぶ。現場の状況から無差別殺人の可能性が高いこともあり、警視庁捜査第一課は高輪署に捜査本部を設置、機動捜査隊などの応援を得て、現場周辺の検索・捜査に当たった。

すると、同じ4日午前8時15分ごろ、第二現場近くの路上に男性が倒れているのが発見されていたことが分かった。病院に搬送したが、すでに死亡しており、状況から行き倒れではないかと思われたが、入念に調べると遺体から青酸反応が出た。身元は指紋から山口県の無職Yさん（46）と分かった。遺体から第二現場のボックスへ100メートルほどいった所に7分目まで飲んだコーラの瓶が、そしてボックス内にはコーラをこぼした跡があり、いずれも青酸反応が出た。Yさんはボックス内にあったコーラを持ち出し、道路わきのガードレールで栓を開けて飲み、その場で吐いていたことがわかった。そして、そこから85メートルほど歩き、絶命したと見られる。

警視庁のその後の調べによると、Yさんは地元の県立高校を卒業後、20年前には妻子と別れ、15年前に大阪を経由して横浜寿町の簡易旅館に泊まり、東京・山谷地区に仕事を求め、40キロほど歩いて通っていた。当日の所持金は25円。

〈解剖結果だと心臓肥大で肝臓病。動脈硬化もひどく、慢性のアル中だった。おまけに、胃の中は空っぽで、やたらに水ばかり。正月三が日を水だけで過ごし、ようやく、ありついた道端のコーラは、不運にも毒入り〉（毎日新聞 昭和52年1月9日付）

――1月4日に戻る。

第三現場近くに勤務先のある会社員男性Eさん（64）は、この日が仕事始め。お酒を飲み、ほろ酔い加減で午後零時過ぎに退社。第三現場の赤電話で自宅に電話をかけようとした際、コーラの瓶が置いてあるのが目に入った。飲もうと思い、手にしたが栓抜きがない。仕方がないとあきらめた。正午近く、現場を通りかかった小学生はコーラを飲もうと栓を開けようとしたら簡単に外れたので「変だな」と思い、元の場所に戻した。

午後零時50分頃、近くに住む男子中学生（14）は、同居する祖母から、近くに住む知り合いの家で1万円札をくずしてくるように頼まれ、家を出て第三現場を通りかかった。コーラ瓶がある。喉が渇いていたので、思わず手に取ろうとしたが、お使いを優先させようと我慢した。

約10分後、帰りに同じ場所を通りがかると、覆面パトカーが停まり、捜査員や警察官が大勢いた。警戒中の機動捜査隊員がコーラ瓶を発見、押収していた。後に、青酸入りと判明する。高校受験を間近に控えた中学生にとって、まさに、危機一髪の出来事だった。

瓶入りコーラ

コーラ瓶の王冠を外し、青酸ナトリウムを混入、さらに王冠をかけ直して電話ボックスや電話台に置くという、前例のない無差別殺人――捜査第一課は目撃情報の収集に加え、さらなる被害拡大を防ぐため、高輪署管内に60か所ある電話ボックスを中心に、不審なコーラ瓶の発見、押収に当たった。捜査本部の人員をすべて割くわけにはいかないため、機動隊1個中隊の応援派遣も要請。大々的な検索が行われた。

「現場は品川駅に近く、高級住宅街とホテル、さらに古くからあるメッキ工場などが混在する街でした。現在のように防犯カメラもなく、正月ということもあり、目撃者探しも難航しました。事件発覚前日の1月3日は、箱根駅伝の復路見物で人が出たくらい。車の通りも普段の10分の1と、静まり返る街に犯人は毒入りコーラを置いたのです」（当時、取材にあった元社会部記者）

犯行に使われたコーラ瓶は190ミリリットル入り。コカ・コーラといえば、胴部がくびれた独特のデザインで知られるが、「暗闇でさわっても、その形でコカ・コーラのボトルとわかるもの」という条件で開発されたものだという。当時は栓抜きがついた自販機で購入できたが、300ミリリットル入りのホームサイズに加え、後に1リットル入りの瓶も発売されている。

その後の捜査で、第二現場の近くにコーラ瓶の王冠をもう一つ発見、やはり青酸反応があったが、瓶は発見できなかった。分かっているだけで、4本の毒入りコーラが置かれたことになる。

警視庁の威信をかけた捜査が始まった。

デイリー新潮編集部