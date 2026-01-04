【殿堂入り】ほったらかしで簡単！「白菜とツナ缶」の材料2つで作れる煮物

材料2つで完成！最強コスパのおかず

鍋に欠かせない白菜と、ストック食材として人気のツナ缶。今回は、この2つの材料で完成する煮物をフィーチャーしました。



材料を入れたらあとは放置でOK！

1.白菜を1〜2cm幅にカット。かたい部分を先に鍋に入れて、葉の部分と油を切ったツナ缶、調味料を入れます。





2.ふたをして中火にかけたら、水分が出てくるまで放置します。





3. 水分が出てきたらふたをはずして混ぜ、再びふたをします。白菜が透けてやわらかくなるまで3〜4分煮れば完成。





簡単なのにメチャ旨！殿堂入り目前のレシピ

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「放置しておくだけでおいしくなって感動」「ご飯が止まりません」「白菜の消費に便利です」など、喜び＆感動のコメントが殺到しています。





ちくわ、しらたき、えのきを入れたなどというコメントもありました。冷蔵庫に余っているものを適当に入れてもおいしくなるのが嬉しいですね。甘辛＆とろとろの白菜は、ほっぺが落ちる味わい。今晩のおかずにいかがですか？ （TEXT：森智子）

