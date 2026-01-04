長澤まさみ結婚をめぐり東宝芸能が声明 一部取材に「大きな精神的負担と恐怖を感じる事態」【全文】
映画監督の福永壮志氏（43）との結婚を発表した俳優の長澤まさみ（38）の所属事務所・東宝芸能の公式サイトを通じて、一部メディアの取材姿勢に対し注意を喚起する声明を発表した。
サイトでは「本年元日の長澤まさみの結婚発表に関しまして、一部メディアによる行き過ぎた取材行為により、本人及び家族、友人知人に対するプライバシーの侵害が確認されており、大きな精神的負担と恐怖を感じる事態となっております」と伝えた。
続けて「長澤本人、相手方含め、家族や関係者に対する突然の取材及び訪問は、何卒ご遠慮いただけますようお願い申し上げます」とし「今後このような行為が続きます場合は、然るべき措置を検討せざるを得ません。また、本件に対するお問い合わせは、弊社宣伝渉外部までご連絡ください」と報告している。
■全文
長澤まさみ 結婚発表に関して メディアの皆様へのお願い
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年元日の長澤まさみの結婚発表に関しまして、
一部メディアによる行き過ぎた取材行為により、
本人及び家族、友人知人に対するプライバシーの侵害が確認されており、
大きな精神的負担と恐怖を感じる事態となっております。
長澤本人、相手方含め、家族や関係者に対する突然の取材及び訪問は、
何卒ご遠慮いただけますようお願い申し上げます。
今後このような行為が続きます場合は、然るべき措置を検討せざるを得ません。
また、本件に対するお問い合わせは、弊社宣伝渉外部までご連絡ください。
今後とも、より良いお付き合いをさせていただくためにも、
何卒ご高配賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
2026年1月4日
東宝芸能株式会社
