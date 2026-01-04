マキアージュ、最強くずれ防止下地に自然なトーンアップを叶える限定色「バターイエロー」が登場

資生堂ジャパンとマツキヨココカラ＆カンパニーは、トータルメイクアップブランド「マキアージュ」の、テカリ・カサつきをダブルで防ぐ、最強（※1）くずれ防止下地「ドラマティックスキンセンサーベース NEO」より、パーソナルカラーにとらわれずナチュラルにトーンアップするイエローを発売します。

2026年2月21日より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）、マツキヨココカラオンラインストアで限定発売します。

◆化粧下地市場売上No.1（※2）の「ドラマティックスキンセンサーベース NEO」は、「湿度オートセンサー」を搭載し、テカリ・カサつきをダブルで防ぎ快適肌をキープします。ポアレスジェリー配合により毛穴をカバー。さらに美容液成分も配合し、使うたび、うるおって毛穴が目立たない本物の「キレイな素肌（※3）」に導きます。

◆パーソナルカラーにとらわれず、ナチュラルな補正力とトーンアップを叶える企業限定色イエローを発売します。白みのある柔らかな色調をキャッチーに表現するため、「バターイエロー」という愛称を、美容プラットフォーム LIPSと共同開発しました。

◆SPF50+・PA++++で、強力な紫外線からも肌を守ります。

■発売背景

「ドラマティックスキンセンサーベース NEO」は、化粧下地市場売上No.1（※2）の最強（※1）くずれ防止下地。

定番色として「自然に素肌になじむヌーディーベージュ」「ワントーン明るい仕上がりのラベンダー」「気になる赤みを均一にカバーするミント」の3色を展開しています。

カラーコントロール下地の定番として、ラベンダーやグリーンは広く人気がある一方、よりナチュラルなトーンアップや補正力が求められていることに着目。自社のヘアメイクアップアーティストと、幅広い肌色になじんで使いやすいイエローの色調を開発しました。

■商品特長

今回限定発売となる「イエロー」はパーソナルカラーにとらわれない万能カラーで、ナチュラルな補正力とトーンアップを叶えます。

また、定番色と共通技術「湿度オートセンサー」を搭載しており、くずれの原因の一つである肌外部の湿度変化を自動で感知。汗でべたつく時も乾燥する室内でも、テカリを防ぎ、快適な肌をキープします。

さらに、オイル生まれのポアレスジェリーが光を透過することで、毛穴をしっかりとカバーしながらも透明感のある肌を演出。美容液成分配合により、使うたび、うるおって毛穴が目立たない肌（※3）に導きます。

ナチュラルにトーンアップしてくれるイエローカラーをよりキャッチーに表現するため、美容プラットフォーム LIPSの「Project LIPS（※4）」とカラー名称を共同開発。肌なじみがよく、白みのある柔らかな色調から「バターイエロー」と名付け、マツキヨココカラ＆カンパニー限定（※5）カラーとして発売します。

■商品概要

商品名：マキアージュ ドラマティックスキンセンサーベース NEO イエロー【マツキヨココカラ＆カンパニー限定品】＜化粧下地・美容液＞ 全1色

容量：25mL

価格：2,970円

*価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）。

※1 マキアージュ史上

※2 インテージ SRI+ 化粧下地市場 期間2024/9〜2025/8 累計販売規模（金額） ブランドランキング

※3 メイクアップ効果による

※4 美容プラットフォーム LIPS内におけるインフルエンサーの呼称

※5 全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）、マツキヨココカラオンラインストア

