30歳GK中村航輔、C大阪加入で５年ぶりJリーグ復帰！
セレッソ大阪が１月４日、GK中村航輔の加入を発表した。
1995年２月生まれの中村は、柏レイソルのユースからトップチームに昇格し、プロキャリアをスタート。その後、アビスパ福岡への期限移籍を経て、2021年１月に当時ポルトガル１部のポルティモネンセに活躍の場を移した。
ただ、欧州でゴールを守り続けることはできず。2024-25シーズンは長期離脱もあり、３試合の出場に留まるなか、昨年１月にポルティモネンセを退団。それ以降は、無所属が続いていた。
リオデジャネイロ五輪やロシア・ワールドカップのメンバーに選ばれ、日本代表でも経験を積んでいる30歳の守護神は、新天地C大阪でキャリアを立て直せるか。５年ぶりのJリーグ復帰にあたり、次のようにコメントした。
「セレッソ大阪に関わるすべての皆様、はじめまして。中村航輔です。このたび、偉大な歴史と伝統を持つセレッソ大阪に加入できたことを、大変光栄に思っております。クラブの一員として、日々全力で取り組み、チームの勝利に貢献できるよう努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
