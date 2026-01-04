「くそうめぇ」「芸術。何度でも見られる」先発復帰の三笘薫、元英代表の名手を翻弄した華麗なターンに驚嘆の声！「止められる気がしない」「初見やと絶対引っかかる」
現地１月３日に開催されたプレミアリーグの第20節で、三笘薫が所属する14位のブライトンが、19位に沈むバーンリーとホームで対戦。２−０で快勝を飾った。
この一戦で、約３か月ぶりにスタメン出場した三笘が魅せたのが、22分のプレーだ。後方からパスを受けると、ボディフェイントを駆使して華麗にターン。マークについていた元イングランド代表DFのカイル・ウォーカーを抜き去り、翻弄してみせた。
このシーンには、ファンから次のような声が上がった。
「いつでも美しいなぁ」
「くそうめぇ」
「カッコよすぎる」
「初見やと絶対引っかかる」
「これウォーカー油断してたように見えるけど、三笘のフェイントがうますぎる」
「止められる気がしない」
「ウォーカー相手でもこの余裕。一瞬の間合いと体の使い方がワールドクラスすぎる」
「キレがピカイチ」
「これは芸術。三笘薫のターン、相手を完全に置き去りにする美しさ。何度でも見られる」
三笘らしいプレー。明らかにキレが戻っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】元イングランド代表DFを翻弄した三笘の華麗なターン
