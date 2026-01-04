日本でタクシー移動3回、料金は計16万円！ネット民驚き―香港メディア

日本に旅行で訪れた香港人が3回のタクシー利用で計16万円かかったと投稿し、話題になっている。香港メディアの香港01が伝えた。

記事は、「香港人は日本旅行が好きだが、現地の高額なタクシー料金に尻込みする旅行者も多く、通常は各地の鉄道やバスを利用する」とした上で、このほどある香港人女性がSNS・Threads（スレッズ）に日本での長距離移動にタクシーを利用した経験を投稿したことを伝えた。

それによると、女性は「私みたいな、こんな乗り方をする人いる？クレイジーでしょ」とつづり、それぞれ異なるタクシーに乗った写真を3枚投稿した。女性はまず、東京ディズニーランドから鎌倉までタクシーで移動し、その時の料金は2万9100円だった。次に鎌倉から富士山付近までタクシーで移動し、料金はなんと4万5310円だった。

さらに、女性は富士山付近から大阪まで約5時間に及ぶ移動にタクシーを利用。この時は降りる際のメーターを撮影していなかったようだが、料金はおよそ4400香港ドル（約8万9000円）だったとのことで、3回のタクシー移動にかかった合計金額は16万円を超えた。

この投稿は大きな注目を集め、ネットユーザーからは「タクシー料金がまるで飛行機並み」「よく考えたら4400香港ドルで往復の航空券が買える」「2週間レンタカーを利用してもそんなにかからない。数日運転手付きでチャーターすることもできる。豪快というかただのバカ。こういうの好きだけど」「運転手『ありがとう、香港人は本当に金持ちだ』」「お金があるっていいね」「払えるほどの金持ちならいいと思う」といったコメントが寄せられたという。（翻訳・編集/北田）