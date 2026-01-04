◇「豊臣兄弟！」豊臣秀吉役・池松壮亮インタビュー（下）

俳優の仲野太賀（32）が主演を務める今年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は4日、15分拡大でスタート。豊臣秀吉の弟にして“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、兄弟の奇跡の下克上を描く。戦国大河は2023年「どうする家康」以来3年ぶり。豊臣家を題材にした大河は1996年「秀吉」以来30年ぶりとなる。秀吉役は俳優の池松壮亮（35）で、実に19年ぶりの大河出演。大役に挑む心境や撮影の舞台裏を池松に聞いた。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆とサクセスストーリーを紡ぐ。

池松と仲野は10代から旧知の仲。池松が2学年上で、プライベートでも親交がある。直近の映画「本心」（24年11月公開）、NHKスペシャル終戦80年ドラマ「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」（25年8月放送）に続き、今回が5回目の共演（9回目の同一作品出演）となり、兄弟役は初となる。

池松は「俳優仲間を超えた、身内のような感覚があったので“大河ドラマで兄弟役を演じることになるとは”と本当にビックリしました。互いをよく知る人から“兄弟みたいだね”と言われてきました。このご縁に、いまだに信じられないような気持ちです。公私を共にしてきた時間や思い出を、この兄弟の親密さや純粋な関係性に捧げてみたいと思っています」と感慨。

「彼の俳優人生において大きな大きな瞬間を日々一番近くで目撃させてもらっている、その場に兄役として立ち会えていることを幸せに思います。秀長は秀吉を支えた人物ですが、長い撮影において逆に自分が少しでも彼の支えとなってあげられたらなと思います」

名古屋放送局制作のNHK終戦特集ドラマ「15歳の志願兵」（10年8月放送）でも共演。若き2人は収録の1カ月間、秀吉・秀長ゆかりの名古屋に滞在した。

「毎日一緒にいて、ごはんを食べたり、散歩したり、話し合ったり、観覧車に乗ったり。名古屋といえば、2人で過ごしたあの日々を思い出します。（秀吉の生誕地）中村公園（豊国神社）にはうかがえていないので、初回のパブリックビューイングの際などにお邪魔できればと、楽しみにしています。地元の皆さんの2026年の生活の楽しみをお届けできるよう、みんなで良い作品を作っていきます」と力強く宣言した。

＝インタビューおわり＝