第102回箱根駅伝復路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。スタート直前のちょっとしたハプニングも話題に。1区の小河原陽琉（2年）が振り返っている。

号砲に備えていた小河原。頭につけていたサングラスが、ふとした瞬間に落下してしまった。「うわあ、壊れました」「最悪や」と苦笑いで嘆いていたシーンが日本テレビの中継でも映っており、結局サングラスなしでスタートした。

3日に日本テレビ系で放送された「完全密着！ 箱根駅伝 204台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏」の番組内では、小河原が「やべぇやっちゃった、と。替えのサングラスもなかったのでそのまま行きました」と振り返っていた。

小河原は自身のXでも「サングラスは、無事ではないです」と投稿していた。青学大の1区は、当日変更で荒巻朋熙（4年）から小河原に。原監督はこの経緯について「本来は荒巻を予定していましたが、本人が一番悲しいでしょうけど、（12月）31日に胃腸炎になって38.8度の熱が出てしまったので。当初は4区に小河原、1区に荒巻という予定だった」と話した。

急遽1区を走ることになった小河原は区間16位。しかしこれは、前回の区間2位相当のタイムだった。ハイレベルな戦いで出遅れた青学大だったものの、5区でエース黒田朝日が大逆転。往路を制すると、勢いそのまま復路もトップでゴールテープを切った。



