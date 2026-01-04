冬に買うなら“この1枚”！【ユニクロ】40・50代におすすめ♡「フランネルシャツ」

大人コーデにクリーンな印象をプラスできる「シャツ」。冬の着こなしには温かみのある「フランネルシャツ」を使うのが正解かも。そこで今回は、品のある大人カジュアルコーデを提案する@ko.wearさんのInstagram投稿から、【ユニクロ】の「フランネルシャツ」を使ったコーデをご紹介します。

フランネルシャツでラフな抜け感を演出

【ユニクロ】「フランネルシャツ」\3,990（税込）

コットン100％の両面起毛素材を使用した、寒い季節のコーデにぴったりなフランネルシャツ。ふっくら柔らかな風合いで、クリーンながらも程よく抜け感も漂います。@ko.wearさんはシャツとパンツのミニマルなワンツーに、スウェットを肩掛けしてこなれたコーデに仕上げています。

スウェットと重ねてさらに暖かくアップデート

寒さが厳しくなる時期は、こんなレイヤードコーデがおすすめ。スウェットからちらりと覗くシャツが、今っぽさを感じさせて、シンプルながらもセンスある着こなしに。カジュアルなのに大人の品をキープできそうな、40・50代にもフィットするスタイリングです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。