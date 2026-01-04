ママが爪切りを見せた途端、寝たふりをし始めたという猫さん。前足は、爪切りを阻止するようにママの手を掴んでいたそうで...。

猫さんの名演技は7.9万再生の話題を呼び、「策士ですね...」「飼い主さんのことよく分かってるw」「かわいすぎてこねくりまわしたい」「え？フリなの？うますぎ～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：爪切りが嫌いなネコ→ママの手をつかみ…どうしても阻止したくて見せた『演技』】

爪切りが苦手な「くるとん」くん

TikTokアカウント『くるとん いなり』に投稿されたのは、シャムミックス「くるとん」くんの姿。甘えん坊で社交的な性格だというくるとんくん。弟猫の「いなり」くんと一緒に、毎日元気いっぱいに過ごしているそう。

ある日、ママさんがくるとんくんの爪を切ろうとしたといいます。爪切りが苦手だというくるとんくん。ママさんが猫用の爪切りを出すと...。

まさかの寝たふり作戦に

なんと、くるとんくんが寝たふりをし始めたといいます。横向きに寝転がり目を完全に閉じて、本当に寝ているとしか思えない姿。前足はママさんの手を掴み、爪を切るのを封じていたそう。驚きの賢さです。

逃げるでも抵抗するでもなく、「寝たふり」というまさかの手段を取ったくるとんくん。くるとんくんの寝顔からは、「僕は寝てますにゃ、起こさないでにゃ」と聞こえてきそう。こんな姿を見せられると、ママさんも爪切りを諦めてしまいそうですね。

俳優のような名演技に完敗

寝たふりをするくるとんくんをよく見ると、イカ耳になっていたのだとか。耳がしっかりと嫌な気持ちを示していたというくるとんくん。寝たふりは上手ですが、耳は嘘をつけなかった模様。

ママさんによると、くるとんくんはたまに寝たふりをして爪切りを回避しようとするのだとか。タヌキ寝入りをするくるとんくんを前にすると、「悪賢いけど、可愛くて怒れない」というママさん。可愛すぎて、つい甘やかしてしまうそうです。猫とは思えない名演技を披露してくれたあざと可愛いくるとんくんでした。

くるとんくんが寝たふりで爪切りを回避しようとする姿は、たくさんの人を笑顔にしました。

投稿には、「ママの可愛いお手手は僕の嫌がることはしないもんねｽﾔｧ」「たぬき寝入りならぬ猫寝入りヵヮィィ」「寝たフリうますぎて、主演男優賞あげよう」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『くるとん いなり』には、保護猫でシャムミックスの「くるとん」くんと「いなり」くんのドタバタ可愛らしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『くるとん いなり』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。