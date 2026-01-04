ソシエダDF喜多壱也がトップチームに帯同

スペイン1部レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ新監督がトップチームに帯同するBチーム所属のDF喜多壱也について記者会見で言及した。

喜多は昨年8月に京都サンガF.C.からレアル・ソシエダへ期限付き移籍。スペイン2部で戦うBチームに所属し、ここまでリーグ戦11試合に出場している。現地時間1月4日に行われるラ・リーガ第18節のアトレティコ・マドリード戦で初めてトップチームのメンバー入り果たした。

昨年12月にセルヒオ・フランシスコ監督が解任され、後任としてやってきたマタラッツォ監督による抜擢。指揮官は記者会見で喜多について「喜多がトップチームで練習するのはたぶん今回が初めてだと思います。間違っていたら訂正してください」と前置きしたうえで「落ち着いていますし、守備意識も高い。左利きで左足の質がとても良いですね。伊藤洋輝のようなタイプだと思います。役割も似ていますし体格もありとても冷静で集中力が高い。守備面では常に警戒を怠らず、状況をよく把握しています」とドイツ1部シュツットガルト時代に指導経験を持つDF伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）を引き合いにその能力の高さを称えた。

トップチーム帯同については「良い第一歩を踏み出したと言えるでしょう」とし、「ただこれからですね。ここからさらにチームに溶け込んでいく必要があります」と語っていた。（FOOTBALL ZONE編集部）