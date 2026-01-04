グラビアアイドルでタレントの橋本梨菜（32）が3日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。

「2026年もよろしくお願いします」と布面積の少ない黄色いビキニ水着姿でスーツケースの上に座り、ドリンク片手に股関節を大きく開いた衝撃的ショットをアップした。

胸元を強調したポーズなども加え、「今年も笑顔いっぱいに過ごしたいな もう1月3日かーー」と心境をつづった。

ファンやフォロワーからも「超可愛いスーパースター」「セクシーボディー素敵です」「可愛すぎて目の保養」「目のやり場に困っちゃう」「可愛すぎて鼻血」「可愛いすぎるってぇ」などのコメントが寄せられた。

橋本は大阪・枚方市出身で、小3の頃にプロ野球大阪近鉄バファローズ（現オリックス）ファンクラブCM出演者オーディションに合格したことをきっかけに子役として芸能界入りした。08年にアイドルユニット「SKETCH」を結成。追手門学院大在学中の14年には「汐留グラビア甲子園」準グランプリ。15年に初のDVD「フェアリーナ」を発売同年8月にアイドルユニット「sherbet」結成。17年に1st写真集「RINA×BLACK」発売。20年7月にはYouTubeチャンネル「橋本梨菜の『橋本ちゃんねる』」開設。グラビアなどでは「日本一黒いグラビアアイドル〜なにわのブラックダイヤモンド〜」のキャッチフレーズが命名された。昨年10月には所属する芸能プロダクション「RIP」のRIPガールズのメンバーとして写真集「湯けむり にゅうよく旅」発売を発表した。