『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー』第4弾 ついに熊手真白が登場 ファイヤキャンドル様も参戦
シアターGロッソで開催中のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）のヒーローショーシリーズ第4弾『これが最後の戦いだ！ファイナルナンバーワンバトル！レディ、ゴー！』が1月31日から3月22日にかけてスタートする。
【画像】ついに熊手真白が登場 ファイヤキャンドル様も参戦
シリーズ第4弾を迎える『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー』は、ついに熊手真白（演：木村魁希）がシアターGロッソに登場。さらに、ファイヤキャンドル（演：三本木大輔）も参戦。いよいよ迎えたファイナルナンバーワンバトル、ゴジュウジャーの命運やいかに？Gロッソオリジナルストーリーで繰り広げられる、ゴジュウジャーの活躍は必見だ。
■あらすじ
異常事態発生？厄災がシアターGロッソを包み込み、この世の平和に危機が訪れる！吠たちゴジュウジャーが駆けつけるが、ファイヤキャンドルも現れて事態はどんどんおかしな事に？
一体なにが起きているのか？全スーパー戦隊の誇りにかけて、“ナンバーワン戦隊”達は立ちはだかる敵に挑んでいく！
■コメント
【遠野吠／ゴジュウウルフ】アォーーーン!!お前ら、第4弾も見逃すんじゃねぇぞ！敵が誰だろうと、関係ねぇ。お前ら全員俺の、獲物だ!!!
【百夜陸王／ゴジュウレオン】やぁ！皆のアイドル！百夜陸王だよ！Gロッソ第4弾ステージには、ゴッドネスなあの人とか、アツいあの人とかも登場するらしい、、？僕からのファンサを生で味わうチャンスもあるかも!!ぜひ僕達と一緒に、楽しい時間をすごそうね！！最高のステージで待ってるよ〜！
【暴神竜儀／ゴジュウティラノ】これがシアターGロッソのゴジュウジャー最後の戦いです！ぜひ我々の勇姿を劇場でご覧ください！皆様と一緒にいやさかできる日を楽しみにしてます！劇場でお待ちしてます！
【猛原禽次郎／ゴジュウイーグル】泣く子も黙るパーリーピーポー、禽ちゃんだよ！突如現れた強敵がヤバそうな感じっこ…！Gロッソでチャラらっといこうよ！！
【熊手真白／ゴジュウポーラー】待たせたな。皆の衆！シアターGロッソ第4弾からは、このゴッドネス熊手が登場するぜ。楽しむ準備はできているか？俺様の大活躍を、魂に焼き付ける準備はできているか？たくさんの応援。待ってるぜ。さぁ…世直しの時間だ!!
【ファイヤキャンドル】きゃーきゃっきゃッ!!!シアターGロッソ!!ゴジュウウルフと決着をつけるのに持って来いの場所だぜ!!お前らに！とびっきりアッチッチーな戦いを教えてやる!!絶対に見逃すんじゃねぇぞッ!!!
