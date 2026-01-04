女優でモデルの冴木柚葉（26）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。初詣の様子を投稿した。

「明けましておめでとうございます 今年は家族揃って初詣行けました 気づいたら弟（長男）との写真だらけ笑 同じ弟でも次男の方は全然写真撮ってくれなかった」とグレーのモコモココート姿で、イケメン弟の顔も公開。愛犬を抱き「琥鉄は色んな方に可愛がってもらって尻尾フリフリでした 嫌がってたお洋服も外だと着てくれた笑」と家族ショットもアップした。

さらに「おみくじは末吉！ 地道にコツコツ努力する年にします いっぱい屋台のご飯も食べられて楽しい初詣でした」とフルーツアメなどを食べながら笑顔を見せた和やかな雰囲気も伝えた。

ファンやフォロワーからも「正月からお美しい」「仲良し兄妹〜」「美男美女」「弟さんマジイケメン」「目元そっくり」「お母さまも綺麗そう」などのコメントが寄せられている。

冴木は東京都出身。22年1月にYouTube「ぽんゆずチャンネル」を開設。同4月からTBS系「王様のブランチ」でリポーターを務める。同12月には「週刊プレイボーイ」で初の水着グラビア披露。23年には同誌デジタルコンテンツから選出される「グラジャパ！アワード2023」最優秀新人賞受賞。趣味はサウナ、ドラマ＆ミュージカル＆お笑い鑑賞。特技はダンス、もんじゃを焼くこと。身長163センチ。血液型O。