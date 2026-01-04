女優本仮屋ユイカ（38）が4日、パーソナリティーを務めているTBSラジオ「ONE−J」（日曜午前8時）を欠席した。

この日、同番組の5週目パートナーを務めているフリーアナウンサー片桐千晶が冒頭から代役を務め「われらがメインパーソナリティー、本仮屋ユイカさん、ちょっと体調不良になりまして」と欠席理由を説明した。

そして「そりゃね、疲れも出ますよ。あれだけ活躍してレギュラーもあって、それに加えて年末年始も忙しかったですよね。ラジオの特番を生放送でやり、元日は早起きしてテレビの生放送もやり、そりゃね、疲れもたまりますよ。休む時には休んでいいと思うんです。体調不良とかちょっと調子悪いな、という時は。そういう時のために私がいるし。本仮屋さん、これで2026年の厄落とし完了ですよ。来週はまた元気な声を聞かせてくれると思いますので、ぜひみなさんは楽しみにお待ちいただければと思います」などと話した。

公式サイトによると、同番組は「本仮屋ユイカと各局の個性豊かなアナウンサーが全国各地の魅力を深掘りするご当地トークバラエティ」で全国32局でネットとされている生放送。