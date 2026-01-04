『ゴジュウジャー』ニンジャレッドのユニバース戦士はサスケ 『カクレンジャー』オリジナルキャストの小川輝晃がサプライズ登場「ありったけの愛情を込めて」
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第44話「僕こそレッド！折リジナル戦隊、見参！」が4日に放送される。
【写真あり】『ゴジュウジャー』ニンジャレッドのユニバース戦士として登場したサスケ
正月で街がにぎわうなか、吠（冬野心央）の前に、謎の赤い戦士・オリガレッド（声：土屋神葉）が現れた！折り紙で戦うメガトン級に強いオリガレッドは、ある理由から吠を探していたそうで、2人は戦うことに…！
そのころほかのゴジュウジャーたちは最後のセンタイリング、カクレンジャーの指輪を持つ人物に呼び出されていた。一方、ブライダンの面々は、それぞれが新たな道を歩み始めるが、ファイヤキャンドル（三本木大輔）だけはこの状況に納得できず…!?
最後の指輪である『忍者戦隊カクレンジャー』の指輪。ユニバース戦士としてニンジャレッドに変身したのは、まさかのサスケ本人だった。1994年放送時にサスケを演じたオリジナルキャストの小川輝晃がサプライズで登場。登場直後に小川はXで「すべての戦隊とそれを愛してくれてるすべての人にありったけの愛情を込めて」とポストしていた。
