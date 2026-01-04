ボーイズグループENHYPEN（エンハイプン）が、新アルバムの3番目のチャプター映像を公開した。韓国メディアが報じた。

7枚目のミニアルバム「THE SIN：VANISH」の3番目のチャプター映像が2日、公開された。2番目のチャプターでは、ヴァンパイアの恋人の逃避とその中で咲いたロマンを描いた。今回は生死をかけた彼らの緊迫した脱走劇を盛り込んで雰囲気を反転させた。

韓国メディアのヘラルドミューズは4日「ENHYPENは『タブーを破った代価を払え』という警告をあざ笑うかのように、ハイスピードで走る。映像は追撃隊を避けて全速力で疾走する瞬間、湧き上がるアドレナリンを多彩な撮影技法で表現し、目を離せない没入感を与える」と報じた。

イタリア・フィレンツェの静かな風景と騒々しい逃走の克明な対比、そして緊迫した状況の中でも自由を満喫するメンバーたちのケミストリーが調和し、視覚的カタルシスを抱かせる。息詰まる展開の中で、7人のヴァンパイアは脱走の痛快な快感に酔いしれるが、すぐ大きな事故に遭い、危機にひんすることになる。絶頂に達した疾走が悲劇で止まったエンディングは、次のチャプターへの好奇心を増幅させた。

映像に挿入された新アルバム収録曲は、緊張感を最高潮に引き上げた。速いテンポの強烈なサウンドは、スピード感あふれる演出とシナジーを起こし、ファンのアドレナリンを爆発させる。ラテンジャンル特有のグルーブと流麗なメロディーの上に流れる、魅惑的なボーカルは、異国的でありながらも洗練された雰囲気を醸し出す。

3日には、次の話のヒントが盛り込まれた「THE SIN：VANISH Interlude 3」が追加公開された。この映像には、これまでENHYPENを率いた助力者の反転実体が暗示された。これに伴い、メンバーの逃避もまた新しい局面に入ることが予告され、危機感を高めた。

ENHYPENは16日、「THE SIN：VANISH」を発売し、罪悪をモチーフにした新しいシリーズ「THE SIN」の序幕を開く。このアルバムは、人間とヴァンパイアが共存する社会のタブーを破り、愛の逃避を敢行した恋人の物語を盛り込んでおり、トラックと歌詞、サウンドが緻密に連結された、コンセプトアルバムとして期待を集めている。