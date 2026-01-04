北国の信号機といえば、上から「赤・黄・青」の色が縦一列で並ぶ「縦型タイプ」が一般的です。雪が積もりにくく、雪の重みで故障するのを防ぐため、広く普及しています。ところが、石川県では左から「青・黄・赤」の色が横一列で並ぶ「横型タイプ」が主流になっています。

同じ北陸でも富山県や福井県では縦型が大半を占める中、なぜ石川県だけ横型が普及しているのでしょうか。

石川県警交通規制課の西村泉次席にその謎を聞きました。

【もしも第1号が山間部だったら…石川も「縦」が当たり前だったかも？】

石川県警交通規制課・西村泉次席「石川県では1949（昭和24）年、金沢市中心部の香林坊交差点に第１号となる信号機が設置されました。その時に取り付けられたのが全国でも主流となっていた横型でした。この信号機を踏襲する形で県内では次々に横型が設置されるようになりました。」

2025（令和７）年3月末現在、石川県内では赤・黄・青の３色の信号機は1万2766基設置されています。その中で、横型は1万2603基と98.7%を占め、縦型はわずか163基、1.3％にとどまります。縦型が設置されているのは、豪雪地帯である白山市の山間部などで、それ以外の地域は横型になっています。

一方で、富山・福井の両県警によりますと、富山県では1万3539基のうち、99.4％に当たる1万3464基が縦型で、横型はわずか0.６％の75基しか設置されていません。福井県では、9449基のうち、縦型は53.6％の5063基、横型は46．4％の4386基となっています。

石川県警交通規制課・西村泉次席「県内でも山の中の信号機が一番初めに取り付けられていた場合、もしかしたら石川県内の信号機は縦型が主流となっていたかもしれませんね」

【雪対策だけじゃない！ 金沢のまちなかに「縦型」が潜むワケ】

縦型の信号機を設置している理由の大半は、雪の重みから信号機を守るためとされていますが、それ以外の理由で縦型が設置されているケースもあります。

石川県警交通規制課・西村泉次席「山手に比べて雪の少ない金沢のまちなかでも縦型の信号機を設置している場所では、車からの視認性を考慮して縦型を取り入れています。」

建物が邪魔をして信号機が見えづらい場所や、道路環境に応じてまちなかでも縦型の信号機が設置されているそうです。

【熱くならないLED信号 雪が積もったらどうする？】

県内では元々数の少ない縦型の信号機ですが、これからさらにこの縦型が減少していく流れになっています。

石川県警 交通規制課 西村泉次席「現在、信号機を管轄している石川県警では2028（令和10）年をめどに横型の信号機へ移行を進めています。」

県警が縦型から横型への移行を進めている理由は信号機のLED化です。LED化することによって消費電力が減り、耐久年数も伸びると言われています。また、LED化した方が現在の信号機よりも見えやすいという特長もあります。

LED化した場合、信号機が熱を持ちにくいため積もった雪が解けにくいという一面も。信号機が雪の重みで折れる危険性はないのでしょうか。

石川県警交通規制課・西村泉次席「LED化した信号機は薄型を採用しているため、雪が積もりにくいという特性があります。また、積もったとしても警察官が見回っている時に雪が積もっているのを発見した場合、雪下ろし用の棒を使って雪をおろしているので、折れる危険は非常に低いと思われます」

第1号の設置の経緯から横型が主流になり、石川県内では珍しい縦型の信号機。LED化が進められる中、ドライブ中に目にする機会はますますレアになりそうです。