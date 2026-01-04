横浜FC退団のユーリ・ララ、新天地はブラジル1部ミラソウに決定
ブラジル1部のミラソウは3日、2025シーズン限りで横浜FCとの契約満了を迎えたMFユーリ・ララの獲得を発表した。
リオ・デ・ジャネイロ出身のユーリ・ララは現在31歳。これまでにバイーア、栃木SC、ヴァスコ・ダ・ガマなどを渡り歩き、2023シーズンから3年にわたって横浜FCでプレーしていた。
横浜FCでは公式戦通算103試合に出場し、11ゴールを記録。しかし、横浜FCはJ2降格となり、ユーリ・ララは契約満了に伴い2025シーズン限りで退団することが先月に発表されていた。
ユーリ・ララが加入するミラソウは2025シーズンのカンピオナート・ブラジレイロ・セリエAを4位で終え、コパ・リベルタドーレスのグループステージ出場権を獲得している。
【画像】ミラソウに加入が決まったユーリ・ララ
