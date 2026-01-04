出身と聞いてすごいと思う「長野県の私立進学校」ランキング！ 1位「佐久長聖高等学校」に次ぐ2位は？【2025年調査】
入試本番を意識するこの時期、私立進学校の特色や教育方針に改めて注目が集まっています。学習面の手厚さだけでなく、生徒一人ひとりの個性を伸ばす取り組みが評価される傾向にあります。
All About ニュース編集部は12月5〜19日、全国10〜70代の男女197人を対象に「私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、出身と聞いてすごいと思う「長野県の私立進学校」を紹介します！
回答者からは「日本大学の付属校でありながら、国公立大学や難関私立大学への進学実績も豊富で、2025年度には旧帝大クラスへの合格者も輩出しているから」（50代男性／広島県）、「日大の中高一貫コースと特進コースは優秀な方が多いです」（20代女性／長野県）、「学習環境が整っていて、モチベーションを上げて取り組めそう」（50代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「進学実績も安定しており、難関大合格者も多いイメージがあるから」（40代男性／福岡県）、「佐久長聖高等学校は全国大会での活躍が多く、出身者も多方面で活躍しているからです」（30代女性／長野県）、「難関大学への進学実績が高く、スポーツや文化活動でも全国レベルの実績があるため、多才で優秀な印象が強いから」（40代男性／静岡県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：長野日本大学高等学校／61票2位は「長野日本大学高等学校」でした。大学附属ならではの整った教育体制と進学実績の高さで知られ、県内外で評価の高い進学校です。出身者には難関大学進学者も多く、「レベルの高い学校」という印象を持たれています。
1位：佐久長聖高等学校／68票1位は「佐久長聖高等学校」でした。県内屈指の進学校であると同時に、全国大会常連の野球部や駅伝チームなど、スポーツの名門校としても広く知られています。学力と実績を兼ね備えた卒業生が多く、出身校としてのブランド力は抜群です。
