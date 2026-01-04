高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】大雄寺を訪れたトキは…

第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」（1月５日放送回〜）の予告が『ばけばけ』公式ホームページに掲載され、話題になっています。

＊以下第65回のネタバレと14週予告の内容を含みます。

＜第65回あらすじ＞

月照寺での帰り、トキは銀二郎（寛一郎さん）からプロポーズをされる。

松野家みんなを養うと宣言する銀二郎にトキは・・・。

一方、ヘブン（トミー・バストウさん）はイライザ（シャーロット・ケイト・フォックスさん）を自宅に招いていた。

ヘブンはイライザに、日本を離れ2人で一緒に海外で滞在記を書かないかと誘われる。

その夜、銀二郎を花田旅館に送りに来たトキは、同じくイライザを送りに来たヘブンと再会する。

＜14週の予告＞

海辺にいるヘブンと錦織。

「ヘブン先生〜！」とトキが手を振ってやってくる。

場面が変わり、「話、あります」と真剣な表情のヘブン。「大事な、話」と続ける。

ヘブンの言葉を聞き、見つめ返すトキ。

ここで、主題歌の『笑ったり転んだり』が流れる。

いよいよ新生活編へ！

これまでのトキとヘブンのエピソードが流れる。

松江に到着したヘブンと握手するトキ。

女中としてヘブンの家で働くトキ。頼まれたビアを開けようとすると失敗して泡が噴出してしまい――。

「運命的に出会ったトキとヘブン」と字幕が入る。

ヘブンにスキップを教えてらもらうトキ。

「うらめしくもすばらしい日々が二人を結ぶ」と字幕。

体調を崩して寝込んでしまうヘブン。トキは回復を願う。

ヘブンの屋敷。ろうそくの炎が揺れるなか、トキがヘブンに怪談を語る。

手をつなぐ２人のシルエット。

「物語はいよいよ二人の新生活編へ！」と字幕。

パーティを

ヘブンが「パーティ、パーティしましょう」と提案する。

ヘブンがトキを抱き上げ、楽しそうにくるくると回る。

笑顔で拍手する錦織。

トキはとびっきりの笑顔を見せて――。

ーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。