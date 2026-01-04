フィットの本格SUVモデル？

東京オートサロンではこれまで数多くの個性派コンセプトが披露されてきましたが、その中でも強い存在感を放ったのが、2021年に公開されたホンダ「フィット e：HEV クロスター カスタム」です。

では、このモデルはどのような特徴を備えているのでしょうか。

フィット e：HEV クロスター カスタムは、コロナ禍でオンライン開催となった「東京オートサロン2021」で映像公開され、翌年2022年のリアル開催「東京オートサロン2022」で実車が初披露されたコンセプトモデルです。

SUVテイストを持つ「フィット クロスター 1.5 e：HEV 4WD」をベースに、よりアウトドア志向を強調した仕様として多くの視線を集めました。

まず目を引くのは、細かな穴が並ぶマット仕上げの専用フロントグリルと、左右に張り出した丸型フォグランプ。フォグは同時展示されていた「CT125 ハンターカブ」から流用されたもので、遊び心のあるアクセントになっています。

サイドにはブラックの加飾とオーバーフェンダーを装着し、ワイドでタフな印象を演出。トーヨーのブロックタイヤ「OPEN COUNTRY A／T plus」を組み合わせることで、より本格的なSUVらしさを強めています。

ドアミラーやドアハンドルもブラックアウトされ、全体として引き締まった雰囲気に。

ボディカラーには純正設定にないセミマットのサンドベージュを採用し、アウトドアシーンに映える独自の世界観を作り上げています。

さらに、極太パイプを使ったルーフキャリアが存在感を放ち、実用性とデザイン性を両立した仕上がりとなっています。

このコンセプトモデルのデザインは、入社4年目の若手デザイナーが担当したとされ、都会的なフィットのキャラクターにアウトドア要素を自然に溶け込ませることを目指したといいます。

ボディカラーや装備の選定には強いこだわりが見られ、近年のアウトドアブームやSUV人気を背景に、フィットの新たな可能性を示す提案となりました。

※ ※ ※

フィット e：HEV クロスター カスタムは市販化には至りませんでしたが、完成度の高さから「このまま売ってほしい」との声が今も多く、もし販売されていれば一定の支持を集めていたのではないかと感じさせるモデルです。