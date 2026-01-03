BLACKPINK × 読売ジャイアンツ・FC東京、東京ドーム公演を記念したコラボグッズを発売

ファナティクス・ジャパンが、1月16日に開催予定の「ブラックピンク（BLACKPINK）」のワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR INTOKYO」東京ドーム公演を記念して、読売ジャイアンツ・FC東京とブラックピンクのコラボレーショングッズを1月8日に発売する。ファナティクス・ジャパン公式ストアと各チームの公式オンラインストアなどで取り扱う。

コラボでは、ブラックピンクのシグネチャーカラーである“ブラック × ピンク”をユニフォームやTシャツ、マフラータオルといったグッズに落とし込んでデザイン。読売ジャイアンツとのコラボからは、黒地に「TOKYO」、白地に「GIANTS」のワードマークをあしらった特別デザインのユニフォームの通常タイプ（2色、1万3000円）とクロップドタイプ（2色、1万1000円）が登場するほか、Tシャツ（2色、5900円）やロゴフーディー（2色、9900円）、ボール型キーホルダー（1600円）など全11種をラインナップする。

FC東京とのコラボでは、コンフィットTシャツ（2色、7900円）をはじめ、ロゴフーディー（2色、9900円）や、サッカーグッズの定番 ジャガードタオルマフラー（2色、2800円）など全7種を揃える。

■BLACKPINK × 読売ジャイアンツ コラボグッズ販売店舗

・東京ドーム「GIANTS STORE BALLPARK TOKYO」（23ゲート横）

・読売ジャイアンツ公式オンラインストア

・ファナティクス・ジャパン公式ストア

・Fanatics POP UP Store（所在地：東急プラザ原宿「ハラカド」2F COVER）

■BLACKPINK × FC東京 コラボグッズ販売店舗

・FC 東京オフィシャルオンラインショップ

・ファナティクス・ジャパン公式ストア