箱根駅伝18年ぶりの往路優勝こそ逃したものの、早大が“黄金時代到来”を予感させた。

往路を制した青学大に18秒差の2位。5区の山上りでは、先頭の中大から1分12秒遅れの2位でタスキを受けた工藤慎作（3年）が一時トップに立った。4区では、スーパールーキーの鈴木琉胤（1年）が圧巻の区間賞を獲得。20.9キロを日本人歴代最高の1時間0分1秒で駆け抜けた。2023年に東京国際大のヴィンセントがマークした区間記録まで1秒に迫る快走だった。OBの瀬古利彦氏が「君は箱根駅伝ではなく、世界を目指すんだからね」と絶賛する逸材だが、早大にはそんな“金の卵”がゴロゴロいるのだ。

箱根駅伝を取材するフリーライターの和田悟志氏がこう言う。

「7区にエントリーされていた多田真も1年生です。今回の早大は補欠も含めて4人の1年生がメンバー入りしており、これは大東文化大と並んで出場校最多です。4区区間賞の鈴木は、一昨年の全国高校駅伝の“花の1区（10キロ）”で日本人最高記録となる28分43秒をマークして注目されましたが、昨年の全国高校駅伝でその鈴木の記録を23秒も更新した福島・学法石川の増子陽太も早大に入学します。増子だけじゃなく、全国高校駅伝の1区でしのぎを削った2位の新妻遼己（西脇工=兵庫）、3位の本田桜二郎（鳥取城北）も早大に進学する。2011年以来となる箱根の総合優勝に向け、早大に超高校級ランナーが集結しているのです」

王者・青学大との2強時代が始まるか。