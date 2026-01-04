「抜く時に（乗っていた運営管理車に）向かってピース（サイン）を送られた」（早稲田大の花田監督）、「強かった。惚れ惚れした」（中央大の藤原監督）、「あれは何？ 神なの？ 全部持っていかれました」（国学院大の前田監督）。

箱根駅伝往路Vは逃すも、早大に黄金時代到来の予感 王者・青学大との2強へ“金の卵”ゴロゴロ

2日の「箱根駅伝」の山上りの5区で異次元の走りを見せつけ、青山学院大の往路ミラクル大逆転劇の主役を演じた黒田朝日（4年）の圧巻の走りにライバルチームの監督は脱帽の体である。

3連覇と計9回目の優勝を狙う青学大は1区で16位と出遅れたが、4区までに5位に浮上。往路最終の5区で黒田にタスキが渡った。首位の中央大と3分24秒差でスタート。城西大、国学院大、そして2位に後退した中大もとらえ、残り1.5キロで首位の早大を抜き去り、してやったりの表情でゴールのテープを切った。

昨年、先輩の若林宏樹がマークした記録を1分55秒も上回る1時間7分16秒という衝撃的な区間新を叩き出し、青学大を往路優勝に導いた黒田の凄さはどこにあるのか？

コア（体幹）トレーニングの第一人者で青学大駅伝部のチーフトレーナーを務める中野ジェームズ修一氏がこう言う。

■入学前から「コアトレの重要性」を知っていた

「パフォーマンスを向上させるのに必要なインナーユニット（横隔膜、腹横筋、多裂筋、骨盤底筋群）が、黒田選手の場合は青学大入学時の段階で厚みと動きが際立っており、本人の了解を得て学会で発表した時、会場内にどよめきが起きるほどでした。青学大では新入生にコアトレを教え込んでいき、2年生以降に走りにプラスとなって表れる――というのが通常のプロセスなのですが、黒田選手は＜コアトレの重要性＞を青学大入学前に感覚的に知っており、実際に効果的なトレーニングを積んできた。入学してから『中野さんに教えてもらって（これまでやってきた）コアトレが理論的に正しかったことを実感しました』と話していましたが、黒田選手の持っているフィジカル的凄さが、今回の驚異的な走りを支えています」

黒田は2時間6分5秒のマラソン日本学生記録保持者でもある。天性のフィジカル能力に加えて「メンタルの安定性も素晴らしい」と前出の中野ジェームズ修一氏が続ける。

「入学時から黒田選手を見ていてメンタル的な乱れが一切なく、寮でくつろいでいる時に見せるオフの顔、練習や本番での表情が＜すべて同じ＞なのです。本人に『少しは緊張したら』と言ったことがあるのですが、『いえ、僕って緊張しないのです』と返されてしまいました。常に自然体を崩さず、ナチュラルという言葉がぴったり当てはまります」

青学大の原監督がレースが終わった直後に「シン・山の神の誕生！」と絶叫したが、「日本陸上界の神」になれるか。