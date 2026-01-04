【桧山珠美 あれもこれも言わせて】

【独自】江角マキコが"ドロ沼訴訟"に勝訴していた！「『江角は悪』の印象操作を感じた」と本人激白

2026年の干支は「うま」で、60年に一度の丙午の年である。

「広辞苑」（第3版）によれば、「五行説によって、丙は火の兄、午は正南であるので、この年には火災が多いとする。また、この年生れの女は夫を殺すという迷信がある」としている。

昔から丙午の女は「気性が激しく、夫を不幸にする」とか「男を食い殺す」などと言われてきたのには、そんないわれが元になっている。

令和の今なら「そんなアホな」と一笑に付される気もするが、仮に今年還暦を迎える前回の丙午の1966年生まれの出生数は約136万人と、前年65年の約182万人と翌67年の約193万人と比べて激減し、日本の人口統計に「丙午の谷」が生まれていた。たかが迷信とか俗説とかいわれても心理的な影響があったように思われる。

そこで、今年還暦を迎える丙午生まれの有名人にはどんな人がいるのかチェックしてみたら、強烈な個性の持ち主で、しかも人気者が多いことに驚く。小泉今日子、斉藤由貴、鈴木保奈美、安田成美、財前直見、RIKACO、国生さゆり、松本明子、三田寛子、君島十和子、江角マキコ……。

還暦パワーが日本を明るくする？

世間的なイメージとしてはいずれも一筋縄ではいかなそうな強い女性ばかり。言い方を変えれば何があってもブレることのない、強い意志を持った人である。共通項を探せば離婚経験者が多い気がしなくもないが。

これはあくまでもこちらの勝手な想像に過ぎないが、物心ついた頃から、事あるごとに「丙午」生まれを持ち出され、ネガティブなイメージで捉えられ、男に頼らず生きていくことを早い段階で覚悟し、負けてたまるかと思って生きてきたとの見方ができなくもない。

そもそも、絶対数が少ないにもかかわらず、生き馬の目を抜く芸能界やプロフェッショナルな世界で、こんなにも多く第一線で活躍する丙午世代がいること自体がその証左だろう。

もっとも、時代は移りもはや丙午にかかわらず出生率は低下し続け、迷信を気にするような親世代も少ないとは思う。丙午恐るるに足らず。還暦女子のパワーで日本の26年が明るくよい年になりますように。

（桧山珠美／コラムニスト）