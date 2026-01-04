渡邉新太がエース「10番」を背負う

水戸ホーリーホックは1月3日、2026シーズンのトップチーム体制が決定したと発表。

初のJ1に挑む選手たちの背番号がお披露目となった。

水戸は2025シーズンでJ2を制して、今季はクラブ初となるJ1を戦う。ここまでDF井上聖也、MF鳥海芳樹、DF真瀬拓海、MF嵯峨康太、MF安藤晃希、GK上山海翔、MF島谷義進、MF山下優人、MF山下翔大、DF佐々木輝大の計10名が新加入選手として加わった。

スタッフ陣は、樹森大介氏が新監督に就任し、林雅人コーチ、吉田賢太郎コーチ、細川淳矢コーチ、富田大介コーチ、武石康平コーチの5名のコーチ体制を敷く。さらに河野高宏GKコーチ、中村祐基フィジカルコーチらが現場を支える。

選手背番号も確定しており、10番はエースのFW渡邉新太が新たに背負うことになった。また、昨季から引き続き主軸を担うMF大崎航詩は3番、DF飯田貴敬は6番を着用する。新加入の井上が5番、鳥海は11番、真瀬は前所属のベガルタ仙台時代と同じく25を付ける。（FOOTBALL ZONE編集部）