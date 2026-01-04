トランプ米大統領は3日、ベネズエラのマドゥロ大統領を逮捕しベネズエラ国外に移送したと明らかにした。

トランプ大統領はこの日トゥルースソーシャルへの投稿で「米国はベネズエラとその指導者ニコラス・マドゥロ大統領に対する大規模攻撃を成功的に遂行した」と明らかにした。

続けてトランプ大統領はマドゥロ大統領に対し「妻とともに逮捕されその国（ベネズエラ）の外に飛んで行った」と伝えた。

トランプ大統領は続けて「この作戦は米国の法執行機関との協力の下で実行された。午前11時（日本時間4日午前1時）にマールアラーゴ（フロリダ州のトランプ氏自宅）で記者会見が開かれる」とした。

ベネズエラ政府はこの日声明を通じ米国がカラカスなど自国を攻撃したと明らかにし国家非常事態を宣言した。

◇ベネズエラ副大統領「米国は生存の証拠を明らかにせよ」

ベネズエラのロドリゲス副大統領はこの日、ベネズエラ国営VTVテレビとの通話で「マドゥロ大統領とフローレス夫人の所在が不明で、（彼らが）どこにいるのか私はわからない」としながらマドゥロ大統領夫妻が生存しているのかに対する証拠を要求した。

続けてロドリゲス副大統領は米国政府に向け「大統領夫妻の生存の有無を即時明らかにしなければならない」と話した。

ロドリゲス副大統領はまた、トランプ米大統領の名前を上げながら「トランプはただちにベネズエラ大統領夫妻が生きているのかに対する証拠を出さなければならないだろう」と付け加えた。

スペイン語圏メディアのエル・エスパニョールによると、ベネズエラ憲法上マドゥロ大統領の有事の際には大統領職はロドリゲス副大統領が継承する。