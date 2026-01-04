元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（37）が4日までに自身のインスタグラムを更新。大みそかに出場した「第76回NHK紅白歌合戦」を振り返った。

「みんなで久しぶりの紅白！」と書き出した小嶋。「AKB48のレジェンドメンバー？！としてスペシャルメドレーを披露させていただきました」と報告した。

レジェンドメンバーの前田敦子、板野友美、大島優子、峯岸みなみ、柏木由紀、指原莉乃、高橋みなみらとの集合写真をアップ。「人文字のリハも、アーティストさんの楽曲で盛り上がるのも、楽屋でみんなでカウントダウンするのも、全部あの時と変わらず、夢みたいな時間でした」と添えた。

ファンからは「もうこんなに豪華なOGが集まってアイドルすることはないのかなと思うとさみしいけどほんとにこの期間楽しかった」「私の青春一生だいすき」「アイドルにゃんにゃん世界一かわいいよー！」「あの頃すぎてやばいです」「全部懐かしすぎたよ」「こんなに楽しい期間一生ないんじゃないかってぐらい楽しませてもらいました」などのコメントが寄せられた。