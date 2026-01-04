横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズは、「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」を1月10日から4月10日まで開催する。

フェアでは十勝地方と道央エリアの食材に焦点を当て、北海道産黒毛和牛「e-びーふ」のタタキ、厚真町のブランド豚「米愛豚」のクルート焼き、函館大沼牛の石焼きステーキ、本ずわい蟹食べ放題などをビュッフェ形式で提供する。寿司コーナーでは青森県大間と同じ漁場で水揚げされる「戸井本まぐろ」などを握り寿司で用意し、勝手丼や帯広豚丼、札幌名物の濃厚味噌ラーメンやスープカレー、ジンギスカンなど北海道各地の料理も並べる。

厚真町産ハスカップを使った前菜やデザート、カクテルやモクテルを用意し、札幌・すすきの発祥の「シメパフェ」や北海道産アイス、十勝鹿追町の牛乳を使ったプリン、七飯町産リンゴのアップルパイなどの甘味もそろえる。一部料理は平日ランチでは提供しない。

場所は館内2階のオールデイダイニング「コンパス」。ランチは午前11時半から午後4時まで、ディナーは平日が午後5時半から9時半まで、土・日・祝日が午後5時から9時半まで。

料金はランチ平日が大人6,200円、子ども3,000円、シニア5,000円、ランチの土・日曜祝日とディナー全日が大人9,300円、子ども4,500円、シニア（62歳以上）7,500円。いずれも税・サービス料込。