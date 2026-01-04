「ミトマの復帰は素晴らしい」３か月ぶり先発で躍動！ブライトンの７戦ぶり勝利貢献の日本代表エースを現地メディアが絶賛！「エネルギーに満ち溢れている」
現地時間１月３日に開催されたプレミアリーグ第20節で、三笘薫を擁する14位のブライトンが、降格圏の19位に沈むバーンリーとホームで対戦。29分にジョルジニオ・リュテール、47分にヤシン・アヤリが得点し、２−０で７試合ぶりの勝利を挙げた。
怪我から復帰して以降、途中出場が続いていた三笘は、約３か月ぶりに先発し、70分までプレー。巧みなボールタッチを見せ、イングランド代表で96キャップを誇るレジェンドDF、カイル・ウォーカーを翻弄するなど、キレを感じさせた。
現地メディアも高評価だ。『Sussex World』は採点記事で28歳の日本代表エースに７点を付け、次のように綴った。
「９月以来の先発出場。エネルギーに満ち溢れており、周囲の選手たちがより自然な攻撃陣形の中で活躍できる環境を作り出した。ミトマの復帰は素晴らしい」
暫定ではあるもののブライトンは８位まで順位を上げた。ここまで１ゴール１アシストの三笘は、チームと共に上昇気流を描けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】巧い！絶妙！三笘が華麗なターンでイングランド代表で96キャップのレジェンドDFを翻弄
