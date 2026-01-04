『ヒルナンデス』で話題！“運動せずに12kg痩せた保健師”が教えるらくらくダイエットメニュー／2025 人気記事top5
2025年1〜10月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「ビューティ」ジャンルの人気記事です。（初公開日は1月10日 記事は取材時の状況です）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「食べて痩せるダイエット専門家」の松田リエです。私自身が12キロ痩せた経験と、保健師の知識をもとに、著書『食べるほど人生が変わる ずぼらダイエット 瞬食マインドで自分嫌いを卒業』（小学館）やWeb、個別レッスンなどでダイエット法を発信しています。
1月6日にお昼の人気番組、『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）で、芸能人の方にダイエットに取り組んでいただくという企画に出演いたしました。
わたしの考案した「瞬食レシピ」だけでどれだけ痩せるのか？を1ヶ月チャレンジしてもらい、結果3.3kg痩せることができた方法をこの記事ではご紹介しますので、ぜひみなさんも試して下さいね。
◆痩せる食事ルーティン〜朝食〜
早速朝食から。朝食は手軽にパンやシリアルにしていたり、健康や美容を意識してスムージーや果物だけにしている方いませんか？
この食事だと確実に太ります。実は「朝食を制する者がダイエットを制す」と言っても良いくらい、朝食は大切なんです。
朝食には体内時計をリセットして自律神経を整えること、そして体温を上げて代謝を高め、一日を通して消費エネルギー量を増やすという役割があります。
だからこそ、スムージーや果物だけパンだけを食べていると、本来朝食が持つ効果が発揮されず太りやすい体になってしまうんです。
ですので、朝食は毎日しっかり食べることが重要！ だからといって、朝食は何を食べてもOKというわけでもありません。
やっぱり栄養バランスが大事。特に朝にとるべき栄養素はタンパク質と糖質です。
『ヒルナンデス！』では、わたしの著書『もっと簡単＆ぐっと時短 1ヶ月献立カレンダー』（宝島社）から、レシピを活用していただきました。
こちらの書籍、私の著書の中でも特にご好評をいただいているんですが、その中でご紹介している朝食でも、特におすすめなのが、オーバーナイトオーツとサラダを組み合わせた『オーバーナイトオーツプレート』です。
◆一人分の作り方は超簡単『オーバーナイトオーツプレート』
●《オーバーナイトオーツ》と《ゆで卵とブロッコリーのサラダ》の作り方
《オーバーナイトオーツ》
1．器にオートミール20g、プレーンヨーグルト100g、豆乳100mlを入れて混ぜ合わせ、冷蔵庫で一晩おく。
2．翌朝冷蔵庫から出し、リンゴ・バナナ・キウイなどお好みのフルーツを食べやすく切って盛り付けるだけで完成。
《ゆで卵とブロッコリーのサラダ》
1．ブロッコリー1/6株は小房に分け、耐熱皿にのせて600Wの電子レンジで1分加熱します。レタス2枚は食べやすい大きさにちぎって、作り置きしておいたゆで卵1個を4等分にします。
2．ここにお好みでえごま油をかければ《ゆで卵とブロッコリーのサラダ》の出来上がりです。
◆体脂肪だけを落とすには1日3食食べることが鉄則
《オーバーナイトオーツ》と《ゆで卵とブロッコリーのサラダ》の2品でトータル312kcal、糖質は18.6g、タンパク質量は19.4gです。
前日にオーバーナイトオーツを作っておいたり、週末にゆで卵をまとめて作り置きするなど、下準備をしておくことで朝の調理時間を劇的に減らすことができますよ。
朝ごはんを抜いてしまう方の多くが、朝は忙しくて時間が取れないから…作るのが面倒だから…こう言った理由で朝食を抜いてしまっています。ですが、下準備をしておくことで、いつも抜きがちな朝ごはんを時短して食べることができます。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「食べて痩せるダイエット専門家」の松田リエです。私自身が12キロ痩せた経験と、保健師の知識をもとに、著書『食べるほど人生が変わる ずぼらダイエット 瞬食マインドで自分嫌いを卒業』（小学館）やWeb、個別レッスンなどでダイエット法を発信しています。
わたしの考案した「瞬食レシピ」だけでどれだけ痩せるのか？を1ヶ月チャレンジしてもらい、結果3.3kg痩せることができた方法をこの記事ではご紹介しますので、ぜひみなさんも試して下さいね。
◆痩せる食事ルーティン〜朝食〜
早速朝食から。朝食は手軽にパンやシリアルにしていたり、健康や美容を意識してスムージーや果物だけにしている方いませんか？
この食事だと確実に太ります。実は「朝食を制する者がダイエットを制す」と言っても良いくらい、朝食は大切なんです。
朝食には体内時計をリセットして自律神経を整えること、そして体温を上げて代謝を高め、一日を通して消費エネルギー量を増やすという役割があります。
だからこそ、スムージーや果物だけパンだけを食べていると、本来朝食が持つ効果が発揮されず太りやすい体になってしまうんです。
ですので、朝食は毎日しっかり食べることが重要！ だからといって、朝食は何を食べてもOKというわけでもありません。
やっぱり栄養バランスが大事。特に朝にとるべき栄養素はタンパク質と糖質です。
『ヒルナンデス！』では、わたしの著書『もっと簡単＆ぐっと時短 1ヶ月献立カレンダー』（宝島社）から、レシピを活用していただきました。
こちらの書籍、私の著書の中でも特にご好評をいただいているんですが、その中でご紹介している朝食でも、特におすすめなのが、オーバーナイトオーツとサラダを組み合わせた『オーバーナイトオーツプレート』です。
◆一人分の作り方は超簡単『オーバーナイトオーツプレート』
●《オーバーナイトオーツ》と《ゆで卵とブロッコリーのサラダ》の作り方
《オーバーナイトオーツ》
1．器にオートミール20g、プレーンヨーグルト100g、豆乳100mlを入れて混ぜ合わせ、冷蔵庫で一晩おく。
2．翌朝冷蔵庫から出し、リンゴ・バナナ・キウイなどお好みのフルーツを食べやすく切って盛り付けるだけで完成。
《ゆで卵とブロッコリーのサラダ》
1．ブロッコリー1/6株は小房に分け、耐熱皿にのせて600Wの電子レンジで1分加熱します。レタス2枚は食べやすい大きさにちぎって、作り置きしておいたゆで卵1個を4等分にします。
2．ここにお好みでえごま油をかければ《ゆで卵とブロッコリーのサラダ》の出来上がりです。
◆体脂肪だけを落とすには1日3食食べることが鉄則
《オーバーナイトオーツ》と《ゆで卵とブロッコリーのサラダ》の2品でトータル312kcal、糖質は18.6g、タンパク質量は19.4gです。
前日にオーバーナイトオーツを作っておいたり、週末にゆで卵をまとめて作り置きするなど、下準備をしておくことで朝の調理時間を劇的に減らすことができますよ。
朝ごはんを抜いてしまう方の多くが、朝は忙しくて時間が取れないから…作るのが面倒だから…こう言った理由で朝食を抜いてしまっています。ですが、下準備をしておくことで、いつも抜きがちな朝ごはんを時短して食べることができます。