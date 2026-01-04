女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が5日から第14週に入る。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を高石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。

第14週（1月5日〜1月9日）は「カゾク、ナル、イイデスカ？」。

日本滞在記取材のためヘブン（トミー・バストウ）と錦織（吉沢亮）は出雲を訪れていた。ある日、トキ（郄石）はヘブンに突然呼び出され、大事な話があると告げられる。しかしトキはその大事な話を家族に伝えられずにいた。そんなトキに対し、ヘブンのイライラが高まっていく。さらにトキは、ヘブンに今まで隠していたタエ（北川景子）や三之丞（板垣李光人）の存在を知られてしまう。