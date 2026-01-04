お葬式の靴、ヒールじゃないとダメ？実はヒールの有無より素材が重要
お葬式では、「黒のヒールパンプスを履くのがマナー」と聞いたことがある方も少なくないのではないでしょうか。ヒールのある靴が苦手だけど、絶対に履かなきゃいけないの？実際どうなの？そんな疑問に東京ソワール公式インスタグラム（@tokyosoir_official）が回答しています。
ヒールが苦手な方、履き慣れない方必見！
▽ お葬式靴はヒール無しでもいいの？
弔事ではヒールパンプスが基本ですが、足元に不安がある方は、フラットシューズを選んでも大丈夫だそう。
▽靴選びで気をつけるポイント
・OK
ヒールあり・なしどちらを選ぶ場合も、お葬式や法事では、布張り・マットな黒・無地を選ぶのが良いとのこと。
・NG
オープントウ、ピンヒールなどのデザイン、エナメルなど光沢素材、黒以外の靴は華やかな印象を与え、弔事には向かないため避けたほうが良いそう。
シンプルな布製のヒールパンプスは、フォーマルシーンにふさわしいアイテムなのでベーシックな5cmヒールのものを一足、持っておくと安心です。
▽出典：東京ソワール公式インスタグラム／お葬式靴はヒール無しでもいいの？