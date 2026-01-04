お葬式では、「黒のヒールパンプスを履くのがマナー」と聞いたことがある方も少なくないのではないでしょうか。ヒールのある靴が苦手だけど、絶対に履かなきゃいけないの？実際どうなの？そんな疑問に東京ソワール公式インスタグラム（@tokyosoir_official）が回答しています。



【動画】お葬式靴はヒール無しでもいい？

ヒールが苦手な方、履き慣れない方必見！

▽ お葬式靴はヒール無しでもいいの？



弔事ではヒールパンプスが基本ですが、足元に不安がある方は、フラットシューズを選んでも大丈夫だそう。



▽靴選びで気をつけるポイント



・OK

ヒールあり・なしどちらを選ぶ場合も、お葬式や法事では、布張り・マットな黒・無地を選ぶのが良いとのこと。



・NG

オープントウ、ピンヒールなどのデザイン、エナメルなど光沢素材、黒以外の靴は華やかな印象を与え、弔事には向かないため避けたほうが良いそう。



シンプルな布製のヒールパンプスは、フォーマルシーンにふさわしいアイテムなのでベーシックな5cmヒールのものを一足、持っておくと安心です。



▽出典：東京ソワール公式インスタグラム／お葬式靴はヒール無しでもいいの？