ヨーロッパ各国、ベネズエラ・マドゥロ政権を厳しく非難しつつもアメリカの独走を警戒

アメリカ・トランプ政権によるベネズエラへの大規模攻撃について、ヨーロッパ各国の反応です。

イギリスのスターマー首相は、マドゥロ氏を「正当性のない大統領」と断じ、「政権が終焉（しゅうえん）しても、それを惜しむことはない」と述べ、事実上、政権移行を容認する姿勢を示しました。

その一方で、国際法支持を改めて表明し、国民の意思を反映した正当な政府への「安全で平和的な移行」に向け、今後アメリカと協議していくとしています。

フランスのマクロン大統領は、マドゥロ氏について「権力を私物化し、基本的自由を踏みにじることで、自国民の尊厳を深刻に損なった」と厳しく非難しました。

その上で、今後のプロセスについては「平和的かつ民主的で、ベネズエラ国民の意思を尊重するものでなければならない」と述べ、一方的な軍事行動を強めるトランプ政権をけん制しました。

ドイツのメルツ首相は、「マドゥロ氏は国を破綻へ導いた」と述べ、麻薬取引への関与などが地域の不安定化を招いていて、アメリカによる介入の法的根拠については「精査中」と慎重な姿勢を見せつつも、国際法を尊重し、選挙によって正当化された政府への秩序ある移行を実現すべきだと強調しました。

EU（ヨーロッパ連合）のフォンデアライエン委員長は「平和的かつ民主的な移行を支持する」と述べた上で、「いかなる解決策も、国際法および国連憲章を尊重するものでなければならない」と訴えました。