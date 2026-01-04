妻の命か、顔を潰された患者の命か――長谷川慎、葛藤と苦悶の難役で開いた「芝居の引き出し」
●地上波連ドラ単独初主演「ありがたい気持ちでいっぱい」
ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの長谷川慎が地上波連続ドラマ初の単独主演を務める『顔のない患者-救うか、裁くか-』(1月8日スタート カンテレ：毎週木曜24:15〜・初回のみ24:30〜、フジテレビ：同24:45〜・初回のみ25:00〜／カンテレ第1話放送直後からFOD先行配信)。最愛の妻の命と顔の潰れた患者の命を天秤にかける究極の選択を描くノンストップ・ヒューマンサスペンスだ。
外科医・都築亮を演じる長谷川に、役作りから撮影現場の裏側、さらには2025年の自身の振り返りと今年の展望まで語ってもらった。
THE RAMPAGEの長谷川慎 撮影：泉山美代子
○「その患者を殺さなければ、お前の妻を殺す」
外科医として働く都築亮(長谷川)。ある夜、突然最愛の妻を誘拐されると、妻の代わりに目の前に現れたのは、顔面を潰された身元不明の患者だった。そして、「その患者を殺さなければ、お前の妻を殺す」と、正体不明の誘拐犯から脅迫される。さらに、顔のない患者が逃走中の凶悪殺人犯である疑いが浮上。 妻の命と、見知らぬ犯罪者の命。突如として“命の天秤”を突きつけられた外科医・都築は、タイムリミット、誘拐犯の思惑、警察からの追及の中で極限まで追い込まれていく――。
主人公の都築亮が勤務する白都総合病院の院長の息子・夏井冬馬役を井上想良、看護師の泉みなみ役を樋口日奈、看護師長の坂口麻子を遊井亮子、ムードメーカー的看護師・萩田太朗役を曽田陵介が演じるほか、主人公・都築に疑いの目を向ける長野県警本部の管理官・高槙倫を梅舟惟永、長野警察署の留置管理課・鷲尾和臣を飯田基祐が好演。また、突如誘拐される都築の最愛の妻・都築美保役を、さかたりさ。3年前の爆破事件の犯人・朝比奈伊織役を、高橋侃が務める。物語を取り巻く人物たちが、都築の運命を大きく揺さぶる。
○「ダンス以外の武器を身につけたい」と芝居に挑戦
まずは、地上波連続ドラマ初の主演が決定した際の心境について長谷川はこう語る。
「普段、僕はアーティスト(THE RAMPAGE)としてグループ活動をしていますが、『ダンス以外の武器を身につけたい』との思いから、お芝居にも挑戦してきました。これまで舞台の主演やドラマのダブル主演など、少しずつ経験を積むなかで、まだ達成できていなかった“初単独主演”作として本作に出会えたことは、とてもうれしく、さらに大きな目標を思い描くきっかけにもなり、ありがたい気持ちでいっぱいでした」
『顔のない患者』という、“そのものズバリ”でありながらも不穏さが立ち上ってくるタイトルであることから、「ちょっと不気味な感じもするし、『いったいどんなお話なんだろう…?』と、台本を読む前からすでにこの世界に引き込まれ、『うわ、これからどうなるんだ!?』と、毎話、毎話、続きが気になって仕方なかったです(笑)」と、印象を率直に語ってくれた長谷川。“いち読者”として楽しんで読み進めながらも、役作りの過程においては想像力を最大限に引き出す必要があった。
「人の命に直面する重いテーマがベースにある作品なのですが、監督から具体的な“役づくりの材料”をたくさん与えていただいたので、撮影に入る前はそういった資料をひたすら見ました。つらい映像も多かったのですが、実際に自分が体験できない分、映像を見て感じた気持ちを大事にしながらお芝居に落とし込んでいった感じです。台本を読んだだけではよく分からなかったものの、現場に立ってみたら自然と出てくる芝居も結構あったりして…。演じながら、僕自身のなかに徐々に“都築亮”という役が形作られていくような感覚がありました」
長谷川いわく、都築亮は「仕事熱心で、患者さんからも愛される“ザ・いい人”」。一方で、「自分で決断を下すことが苦手で、その優柔不断さが様々な出来事を引き起こしてしまうんです」とのことだ。
●役柄同様に優柔不断…ビジュアル選定の基準とは
かたや、長谷川自身は即断即決できるタイプなのかと尋ねると、こんな答えが…。
「いや…僕自身も優柔不断ですね。というのもまさに今(※編集部注：取材は11月下旬)、情報解禁のためのビジュアルをチェックしている真っ最中なんですよ。数パターンの中から、さんざん悩んだ末に『これでお願いします!』と頑張って選んだら、『他のカットもみますか…？』と言われて、『えっ? マジですか!?』って(笑)。結局全部見せてもらって、また悩んで…の繰り返し。いま最終的に3枚ぐらいまで絞ったのですが、めちゃくちゃ悩みました。なかなか決められないんですよ」
長谷川が演じる都築亮が優柔不断である理由はドラマ内で明らかになっていくが、長谷川自身にも何か決められない理由があるのでは？と思い、「長谷川慎なりのビジュアル選定の基準」について、さらに深掘りしてみると……
「もちろんファンの方だったり、周りのスタッフの意見だったりも参考にしますが、“自分にしかわからない自分の良さ”みたいなものも、あったりするじゃないですか。例えば、僕の場合だったら、目の開き方とか、“えくぼ”とか(笑)。自分なりのこだわりというかチェックポイントがあった上で、アーティスト写真を選ぶんだったら、キリッとしてかっこいい表情で、さらにちょっと横を向いているとか。いわゆる“アーティスト感”を出せば成立するのですが、今回のように役衣装を着た状態でアーティスト感を出したり角度をつけたりするのは、さすがにちょっと違う気もするので(笑)。制作側の『今回の役はこういう雰囲気で行きたいです』という要望と、自分のなかの基準との間で葛藤している感じかもしれません。今までそういう基準で自分がビジュアルを選定したことがないからこその難しさ、みたいなところもあったりしますね」
確かに、これも作品の中心を担う「単独初主演ならでは」の“贅沢な悩み”のひとつであるとも言えそうだ。白衣姿で微笑む都築亮のビジュアル解禁の裏側にそんな葛藤があったことを知ると、長谷川が最後の最後までどんな表情やポーズのビジュアルと迷っていたのか、他の候補写真も見てみたくなる。そもそも医者役自体も長谷川にとって初挑戦となるが、最初に白衣に腕を通した際にはこんなエピソードがあったそう。
「実は、衣装合わせの時は金髪だったので、ドラマチームから『(長谷川で)本当に大丈夫なのか…?』みたいな不安な空気に、一瞬なったりもしたんです(笑)。その後、黒髪にしてから改めて白衣を着た時は、僕自身もちゃんと“医者になれた”という感覚がありました」
「子どもがスーパーヒーローに憧れるような感じで、お医者さん役にも憧れていた」という長谷川。「外科手術を行うシーンもあるので、『まさか自分に“メス!”って言える日がくるとは…!』と内心テンションが上がりました(笑)。今回のドラマはスタジオ内に作られたセットではなく、かつて病院だった建物もお借りして撮影しているのですが、独特な空気があって。特別な場所で撮影してるんだなという実感が湧いてきます。画面越しにもリアルさが伝わると思うので、僕自身も早く完成した画が見たいです」
○「この主演ドラマを引っ提げて、さらなる高みを」
「救うか、裁くか。選択まで、あと“10時間”」とあるように、刻々とタイムリミットが迫りくるなかで、究極の選択に苦悶する長谷川の表情も本作の見どころの一つ。
「もともとゲーム性のあるスリリングなエンタメ作品が大好きで、そういうジャンルの映画やドラマをよく観ていたので、僕自身がその世界の登場人物になれるのも純粋にうれしかったりするんです。都築亮としての葛藤と、『もし自分だったらこの過酷な状況をどうやって切り抜けるか――』という、自分自身の葛藤との間を行き来しながら、今までの自分にはなかった芝居の引き出しを生み出せている感覚もあります。あらゆる想像力を駆使しながら、かつてない難役に挑戦している僕自身から自然と醸し出されてしまうリアルな苦悶もドラマとともに楽しんでいただければと思います(笑)」
そう自ら語ってくれたことからも分かるように、長谷川にとって2025年はTHE RAMPAGEとしての活動と並行しながら、個人としても大きく前進した1年だった。
「グループとしては、アリーナ・ホールの全国ツアーとアジアツアーを同時に経験することができ、2027年に控えるデビュー10周年に向けて、ますます加速しています。そういった状況のなかで、こうして個人の仕事として初単独主演をいただけたことは、グループの活動にもいい形で還元されると思っていて。『お芝居をやる人』として長谷川慎に触れていただいた方に、『実はダンスもやっているんだ!』と知っていただく。そんなふうに新しい入口が作れるようにもなってきました。あくまで僕のベースはアーティスト活動ですが、『長谷川慎ってここまでできるんだ!』と周りに思ってもらえるように、これからもダンスと芝居の両方でしっかり結果を残していきたいです。幸いにも僕は先輩の岩田(剛典)さんなど、ロールモデルになる方々を間近で見てきたので、その背中を懸命に追いかけながら、やがて追いつき、いつか追い越せる…とまでは思っていませんが(笑)、自分としてはそれくらいの意気込みで頑張るつもりです。2026年もこの主演ドラマを引っ提げて、さらなる高みを目指していきたいです」
渡邊玲子 映画配給会社、新聞社、WEB編集部勤務を経て、フリーランスの編集・ライターとして活動中。国内外で活躍する俳優・映画監督・クリエイターのインタビュー記事やレビュー、コラムを中心に、WEB、雑誌、劇場パンフレットなどで執筆するほか、書家として、映画タイトルや商品ロゴの筆文字デザインを手掛けている。イベントMC、ラジオ出演なども。 この著者の記事一覧はこちら
ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの長谷川慎が地上波連続ドラマ初の単独主演を務める『顔のない患者-救うか、裁くか-』(1月8日スタート カンテレ：毎週木曜24:15〜・初回のみ24:30〜、フジテレビ：同24:45〜・初回のみ25:00〜／カンテレ第1話放送直後からFOD先行配信)。最愛の妻の命と顔の潰れた患者の命を天秤にかける究極の選択を描くノンストップ・ヒューマンサスペンスだ。
THE RAMPAGEの長谷川慎 撮影：泉山美代子
○「その患者を殺さなければ、お前の妻を殺す」
外科医として働く都築亮(長谷川)。ある夜、突然最愛の妻を誘拐されると、妻の代わりに目の前に現れたのは、顔面を潰された身元不明の患者だった。そして、「その患者を殺さなければ、お前の妻を殺す」と、正体不明の誘拐犯から脅迫される。さらに、顔のない患者が逃走中の凶悪殺人犯である疑いが浮上。 妻の命と、見知らぬ犯罪者の命。突如として“命の天秤”を突きつけられた外科医・都築は、タイムリミット、誘拐犯の思惑、警察からの追及の中で極限まで追い込まれていく――。
主人公の都築亮が勤務する白都総合病院の院長の息子・夏井冬馬役を井上想良、看護師の泉みなみ役を樋口日奈、看護師長の坂口麻子を遊井亮子、ムードメーカー的看護師・萩田太朗役を曽田陵介が演じるほか、主人公・都築に疑いの目を向ける長野県警本部の管理官・高槙倫を梅舟惟永、長野警察署の留置管理課・鷲尾和臣を飯田基祐が好演。また、突如誘拐される都築の最愛の妻・都築美保役を、さかたりさ。3年前の爆破事件の犯人・朝比奈伊織役を、高橋侃が務める。物語を取り巻く人物たちが、都築の運命を大きく揺さぶる。
○「ダンス以外の武器を身につけたい」と芝居に挑戦
まずは、地上波連続ドラマ初の主演が決定した際の心境について長谷川はこう語る。
「普段、僕はアーティスト(THE RAMPAGE)としてグループ活動をしていますが、『ダンス以外の武器を身につけたい』との思いから、お芝居にも挑戦してきました。これまで舞台の主演やドラマのダブル主演など、少しずつ経験を積むなかで、まだ達成できていなかった“初単独主演”作として本作に出会えたことは、とてもうれしく、さらに大きな目標を思い描くきっかけにもなり、ありがたい気持ちでいっぱいでした」
『顔のない患者』という、“そのものズバリ”でありながらも不穏さが立ち上ってくるタイトルであることから、「ちょっと不気味な感じもするし、『いったいどんなお話なんだろう…?』と、台本を読む前からすでにこの世界に引き込まれ、『うわ、これからどうなるんだ!?』と、毎話、毎話、続きが気になって仕方なかったです(笑)」と、印象を率直に語ってくれた長谷川。“いち読者”として楽しんで読み進めながらも、役作りの過程においては想像力を最大限に引き出す必要があった。
「人の命に直面する重いテーマがベースにある作品なのですが、監督から具体的な“役づくりの材料”をたくさん与えていただいたので、撮影に入る前はそういった資料をひたすら見ました。つらい映像も多かったのですが、実際に自分が体験できない分、映像を見て感じた気持ちを大事にしながらお芝居に落とし込んでいった感じです。台本を読んだだけではよく分からなかったものの、現場に立ってみたら自然と出てくる芝居も結構あったりして…。演じながら、僕自身のなかに徐々に“都築亮”という役が形作られていくような感覚がありました」
長谷川いわく、都築亮は「仕事熱心で、患者さんからも愛される“ザ・いい人”」。一方で、「自分で決断を下すことが苦手で、その優柔不断さが様々な出来事を引き起こしてしまうんです」とのことだ。
●役柄同様に優柔不断…ビジュアル選定の基準とは
かたや、長谷川自身は即断即決できるタイプなのかと尋ねると、こんな答えが…。
「いや…僕自身も優柔不断ですね。というのもまさに今(※編集部注：取材は11月下旬)、情報解禁のためのビジュアルをチェックしている真っ最中なんですよ。数パターンの中から、さんざん悩んだ末に『これでお願いします!』と頑張って選んだら、『他のカットもみますか…？』と言われて、『えっ? マジですか!?』って(笑)。結局全部見せてもらって、また悩んで…の繰り返し。いま最終的に3枚ぐらいまで絞ったのですが、めちゃくちゃ悩みました。なかなか決められないんですよ」
長谷川が演じる都築亮が優柔不断である理由はドラマ内で明らかになっていくが、長谷川自身にも何か決められない理由があるのでは？と思い、「長谷川慎なりのビジュアル選定の基準」について、さらに深掘りしてみると……
「もちろんファンの方だったり、周りのスタッフの意見だったりも参考にしますが、“自分にしかわからない自分の良さ”みたいなものも、あったりするじゃないですか。例えば、僕の場合だったら、目の開き方とか、“えくぼ”とか(笑)。自分なりのこだわりというかチェックポイントがあった上で、アーティスト写真を選ぶんだったら、キリッとしてかっこいい表情で、さらにちょっと横を向いているとか。いわゆる“アーティスト感”を出せば成立するのですが、今回のように役衣装を着た状態でアーティスト感を出したり角度をつけたりするのは、さすがにちょっと違う気もするので(笑)。制作側の『今回の役はこういう雰囲気で行きたいです』という要望と、自分のなかの基準との間で葛藤している感じかもしれません。今までそういう基準で自分がビジュアルを選定したことがないからこその難しさ、みたいなところもあったりしますね」
確かに、これも作品の中心を担う「単独初主演ならでは」の“贅沢な悩み”のひとつであるとも言えそうだ。白衣姿で微笑む都築亮のビジュアル解禁の裏側にそんな葛藤があったことを知ると、長谷川が最後の最後までどんな表情やポーズのビジュアルと迷っていたのか、他の候補写真も見てみたくなる。そもそも医者役自体も長谷川にとって初挑戦となるが、最初に白衣に腕を通した際にはこんなエピソードがあったそう。
「実は、衣装合わせの時は金髪だったので、ドラマチームから『(長谷川で)本当に大丈夫なのか…?』みたいな不安な空気に、一瞬なったりもしたんです(笑)。その後、黒髪にしてから改めて白衣を着た時は、僕自身もちゃんと“医者になれた”という感覚がありました」
「子どもがスーパーヒーローに憧れるような感じで、お医者さん役にも憧れていた」という長谷川。「外科手術を行うシーンもあるので、『まさか自分に“メス!”って言える日がくるとは…!』と内心テンションが上がりました(笑)。今回のドラマはスタジオ内に作られたセットではなく、かつて病院だった建物もお借りして撮影しているのですが、独特な空気があって。特別な場所で撮影してるんだなという実感が湧いてきます。画面越しにもリアルさが伝わると思うので、僕自身も早く完成した画が見たいです」
○「この主演ドラマを引っ提げて、さらなる高みを」
「救うか、裁くか。選択まで、あと“10時間”」とあるように、刻々とタイムリミットが迫りくるなかで、究極の選択に苦悶する長谷川の表情も本作の見どころの一つ。
「もともとゲーム性のあるスリリングなエンタメ作品が大好きで、そういうジャンルの映画やドラマをよく観ていたので、僕自身がその世界の登場人物になれるのも純粋にうれしかったりするんです。都築亮としての葛藤と、『もし自分だったらこの過酷な状況をどうやって切り抜けるか――』という、自分自身の葛藤との間を行き来しながら、今までの自分にはなかった芝居の引き出しを生み出せている感覚もあります。あらゆる想像力を駆使しながら、かつてない難役に挑戦している僕自身から自然と醸し出されてしまうリアルな苦悶もドラマとともに楽しんでいただければと思います(笑)」
そう自ら語ってくれたことからも分かるように、長谷川にとって2025年はTHE RAMPAGEとしての活動と並行しながら、個人としても大きく前進した1年だった。
「グループとしては、アリーナ・ホールの全国ツアーとアジアツアーを同時に経験することができ、2027年に控えるデビュー10周年に向けて、ますます加速しています。そういった状況のなかで、こうして個人の仕事として初単独主演をいただけたことは、グループの活動にもいい形で還元されると思っていて。『お芝居をやる人』として長谷川慎に触れていただいた方に、『実はダンスもやっているんだ!』と知っていただく。そんなふうに新しい入口が作れるようにもなってきました。あくまで僕のベースはアーティスト活動ですが、『長谷川慎ってここまでできるんだ!』と周りに思ってもらえるように、これからもダンスと芝居の両方でしっかり結果を残していきたいです。幸いにも僕は先輩の岩田(剛典)さんなど、ロールモデルになる方々を間近で見てきたので、その背中を懸命に追いかけながら、やがて追いつき、いつか追い越せる…とまでは思っていませんが(笑)、自分としてはそれくらいの意気込みで頑張るつもりです。2026年もこの主演ドラマを引っ提げて、さらなる高みを目指していきたいです」
渡邊玲子 映画配給会社、新聞社、WEB編集部勤務を経て、フリーランスの編集・ライターとして活動中。国内外で活躍する俳優・映画監督・クリエイターのインタビュー記事やレビュー、コラムを中心に、WEB、雑誌、劇場パンフレットなどで執筆するほか、書家として、映画タイトルや商品ロゴの筆文字デザインを手掛けている。イベントMC、ラジオ出演なども。 この著者の記事一覧はこちら