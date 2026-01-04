パリ五輪の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実選手（33）が2025年12月29日、自身のインスタグラムを更新。ウィンタースポーツを楽しむ様子を披露した。

「『一年間お疲れ様でした』の旅行に行ってきました」

角田選手は、「『一年間お疲れ様でした』の旅行に行ってきました」と報告し、スノーボードやスキーを楽しむ姿を投稿した。

角田選手によると「十数年ぶりのスキー」「人生初のスノーボード」とのことで、「景色が本当に綺麗なゲレンデで思いっきり満喫してきました」とつづっていた。ただ、「初スノーボードで盛大に転んでたのは秘密です笑」とおどけてみせた。

インスタグラムに投稿された写真では、ピンクのスノーボードジャケットと白いパンツをあわせた姿。ニット帽をかぶり、ゴーグルをつけ、雪上でのショットを披露。5枚目では、スノーボードを持ち、笑顔をのぞかせていた。

この投稿には、「とても映えますね」「カッコ良すぎる」「雪の妖精みたい」「可愛すぎる」「最高に素敵」「ゲレンデ効果でカワイささらに増し増し」といったコメントが寄せられていた。