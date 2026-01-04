菅元総理と似ている？

菅義偉元総理がおもしろいことをいっている。

「政権を運営するのは、ものすごく大変です。秀吉の時代と同じく、いい事ばかりが続いていくわけではありません。予期せぬ事が次から次に起きたりもします。そのような際に、トップが一人で何から何まで解決策を出すのは難しい話で、常にトップの側にいてサポートしてくれる補佐役が必要です」

そのように前提を述べたうえで、次のように語っている。

「官房長官時代、私はマスコミから秀長に重ねられることがありました。（中略）総理を支える女房役の面がある官房長官には、秀長のような補佐役に似た役割が求められます。省庁間にまたがる施策をしっかりと調整して国会で法案が通るようにしなければなりませんし、スポークスマンとして内閣の考えを内外に伝える役目もあります。要するに総理が十分に活躍できる環境を作っていくことが求められます」（『豊臣秀長 戦国最強のナンバー2のすべて』宝島社新書）

菅元総理が語る「秀長」が、羽柴（豊臣）秀吉の弟で、2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の主人公、仲野太賀が演じる羽柴（豊臣）秀長であるのはいうまでもない。そして、元総理による秀長の捉え方は、概してまちがっていないと思われる。結論を先にいってしまえば、秀吉が「天下一統」を推し進めるにあたり、秀長は自他ともに認める「補佐役」だった。

代わる者のない補佐役

たとえば、天正14年（1586）4月、薩摩（鹿児島県西部）の島津家の攻勢に悲鳴を上げて、豊後（大分県）の大友義鎮（宗麟）が上坂し、秀吉に臣従したうえで軍事的な支援を願い出た際、あいだを取り持ったのは秀長だった。そして、「公儀の事は宰相存じ候、御為に悪しき事はこれ有るべからず候、弥いよ申し談ずべし（公儀＝政治や軍事に関するような政権の表向きの案件には、秀長が通じているので、あなたにとって悪いことにはなりませんから、ますます話し合いましょう）」と、義鎮に伝えたという（『大友家文書録』）。

ここからは、秀長が兄である秀吉の政治や軍事に関して、だれよりも通じていると自認したうえで、補佐役として、政権のために諸大名との関係維持に奔走しようとする、強烈な自負心が読みとれる。では、同じ時期に世間は秀長の立場をどのように理解していたのか。

奈良の興福寺の塔頭、多聞院院主の長実房英俊は、『多聞院日記』の天正14年（1586）11月2日の条に、これから仏法が破滅して「一揆ノ世」が訪れるとして、そのときにどうなるかという人々の認識について、「秀吉ハ王ニナリ、宰相殿ハ関白ニナリ、家康ハ将軍ニナル」と書いている。つまり、政権の主宰者は変わらず秀吉だとして、関白として補佐するのは秀長で、家康は政権に従わない勢力を討伐する軍事的な指揮官だと見られていた、ということである。

英俊がこのように書く直前の同年10月27日、徳川家康はようやく上坂し、大坂城で秀吉に謁見して臣従を誓っていた。そして、この日記が書かれた直後の11月5日、朝廷から正三位権中納言の官位を得ると、同時に秀長も同じ正三位権中納言になった。家康はこれに先立ち、秀吉（と秀長）の妹を娶り、秀吉の義理の弟になっていた。このように秀吉が2人の「弟」を同じ官位にしたことについて、柴裕之氏は「世間に対して、天下人秀吉を支える“弟”格に、家康と秀長がいることを示すねらいによろう」と記す（『秀吉と秀長』NHK出版新書）。

だが、同格とはいっても、家康はあくまでも軍事指揮官で、秀吉を補佐するのは秀長だ、というのが世間の認識だったということである。それどころか、実際に政権を切り盛りするうえで重要なのは、王よりも関白なのだから、秀長こそが事実上、秀吉政権を動かしているという認識が、当時の世間にはあったのかもしれない。

秀吉より評価が高かった可能性

では、秀吉が天下一統を進めるなかで、秀長は具体的に、どのような働きをしたのだろうか。兄弟の出身は『豊臣兄弟！』の第1回「二匹の猿」（1月4日放送）で描写されるように、尾張国（愛知県西部）愛智郡中々村（名古屋市中村区）の農家で、織田家に在村被官していた父親の死後、かなり貧しい生活を送っていたようだ。そして、2人とも織田信長に仕えるのだが、当初から秀長が秀吉の配下にいたわけではない。

秀長の武将としての活躍が最初に確認できる史料は、『信長公記』の天正2年（1574）7月13日の条で、それによると、信長の伊勢（三重県東部）長島の一向一揆に対する決戦に際し、秀長は中央軍の先陣を務めている。だが、そこには秀吉の名はない。すると、秀長は信長に直属する家臣であった可能性が高く、そうであれば、これまで考えられていたように、弟が兄によって引き立てられた、という見方は誤りだということになる。重要な決戦で重要な位置をまかされているのだから、秀吉より評価が高かった可能性も否定できない。

それだけの人物だったから秀吉も大事にし、頼ったのだろう。同じ『信長公記』の天正5年（1577）10月23日の条では、秀吉の中国地方戦線において、播磨（兵庫県南西部）の攻略に従軍している。このころには秀吉の配下で働いていたことになるが、その3カ月前、秀吉が黒田孝高（官兵衛）に宛てて書いた「小寺官兵衛宛自筆書状」には、「其方きハ、我らおとゝの小一郎めとうせんに心安く存候間（貴殿は、私の弟の小一郎（秀長）同然に心を許せる相手なので」という表現が見られる（「黒田家文書」）。

つまり、秀長は秀吉にとって、もっとも信頼できる人物として例示すべき存在だったということである。実際、とりわけ天正10年（1582）6月2日、主君の信長が本能寺で討たれてからは、秀長は八面六臂の活躍を続ける。

秀長が大名たちをつなぎ止めた

天正12年（1584）3月にはじまった小牧・長久手合戦が、結局、秀吉の勝利で幕を閉じると、同13年（1585）1月、秀吉のかつての主君である織田信雄は、大坂城に赴いて秀吉に臣従を誓った。このとき事前に秀吉の代理として信雄のもとに赴き、臣従するように説得したのは秀長だった。その後、信雄とともに秀吉に抵抗した家康も、前述のように臣従している。その際、大坂における家康の宿舎は秀長の屋敷だったが、それもやはり家康を説得したのが秀長だったからだと考えられる。

このように秀長は、秀吉が天下一統を進めるなかで、各地の大名たちを秀吉の政権に従属させるように「取次」を果たし、従属させたのちは政治的および軍事的に支えて彼らが離れないようにする「指南」を務めたのである。

むろん、その対象は信雄と家康だけではない。天正13年（1585）6月からの四国出兵では、全軍の総大将を務めて長宗我部元親を降伏させ、土佐（高知県）一国の支配は認めたうえで、元親のその後の「指南」を務めている。秀長のそうした役割は、中国地方の毛利氏や前述の大友氏、天正15年（1587）の九州平定後の島津氏など、外様の大大名のほとんどを網羅するほど、広範囲におよんでいた。つまり、秀長が錚々たる外様大名たちを、秀吉のもとにつなぎ止めていたといえる。

また、築城や城郭の補修に関しても、秀長が活躍したという記録があり、戦術にも関わっていた。もしかすると、名手といわれた秀吉の築城術や、物量で相手を圧倒する戦術なども、オリジナルは秀長にあった可能性さえある。

本能寺の変後の天正10年（1582）6月27日、信長の後継を決めるために開かれた清洲会議は、秀吉の主導で織田家の人間は参加せず、秀吉、柴田勝家、丹羽長秀、池田恒興という織田政権における4人の宿老が牛耳った。そして、信長の次男の信雄と三男の信孝の仲は、その後、徹底的に切り裂かれた。これも秀吉が、兄弟が手を結んだときに発揮される力を認識していたからだ、と見たらうがちすぎだろうか。

そんな秀長は天正18年（1590）1月ごろから病気が悪化し、同年春からの小田原征伐には参加できず、翌天正19年（1591）1月22日に死去した。秀長が生きていれば、羽柴（豊臣）政権のその後は大きく違ったはずだ、あのような悲劇的な末路はたどらなかっただろう、というのは研究者の共通認識である。

