米津玄師が日本語で歌う「IRIS OUT」が米ビルボードチャートを賑わせている現在、「日本語はロックのリズムにのるのか、のらないのか」などというテーマで議論する人は滅多にいない。しかしかつて、このテーマでいい大人が熱く大真面目に揉めていた時期があったのだ。批評家の篠原章氏が、ロック界の「揉め事」を振り返る。【篠原章／批評家】

日本語はロックのリズムに乗せられるのか――いわゆる「日本語ロック論争」は今や歴史上の出来事に近くなってきた。

つねに騒動の渦中にいた故・内田裕也氏

この論争のきっかけは、細野晴臣、大滝詠一、松本隆、鈴木茂から成るバンド、はっぴいえんどのファースト・アルバム「はっぴいえんど」(URC／1970年発売) が、NMM（ニューミュージック・マガジン）誌選定の「第2回日本のロック賞」(1971年4月号)を受賞したことに遡る。同誌5月号の特集「日本のロック情況はどこまで来たか」の座談会で、“永遠の不良ロッカー”内田裕也がその受賞に咬みついたのである。

「ぼくは去年のNMMの日本のロックの1位が岡林で今年ははっぴいえんどだと。そんなにURCのレコードがいいのか、われわれだって一生懸命やってんだ、といいたくなるんだ」

前年の受賞作が、やはり同じURCからリリースされた岡林信康の「わたしを断罪せよ」だったこともあって、内田の不満が爆発したのである。のちにさまざまなバイオレンス的エピソードが伝説のように伝えられることとなる内田は、当時も喧嘩っ早かった。

URCの正式名称はアングラ・レコード・クラブ。「帰ってきたヨッパライ」（1967年）で一世を風靡したフォーク・クルセダーズが所属していたプロダクションが設立した日本のインディーレーベルの草分けで、プロテスト・フォークまたはアングラ・フォークと呼ばれる歌を自作自演するアーティストの作品を世に送り出していた。言うなればURCはアンチ芸能界的な存在で、芸能界で育ったロックンローラーである内田にとっては、青臭く胡散臭いレーベルだった。

「ロックは英語でやるべきもの」

内田の発言には感情的な面も見られたが、背景には、内田が事実上プロデュースしていたフラワー・トラヴェリン・バンド (FTB) に関わる問題があった。内田には、ロック界で成功するにはまず本場・英米で実績を積む必要がある、との持論があり、FTBはその尖兵として海外進出のチャンスを狙っていた。

1970年に大阪で開かれた万国博の折、来日して万博に出演したカナダの有力バンド・ライトハウスと知り合い、それをきっかけにFTBは運良くカナダに渡ることができた (1970年12月)。だが、仲介に入った人物が怪しげな人物で、FTBは異郷の地に渡ったものの、経済的な面でも音楽活動の面でも苦境に陥っていた。その上、各種メディアも含めた日本の音楽業界は、FTBに対しても、日本のロックに対してもきわめて冷淡な態度だった。内田がこうした状況に大きな苛立ちを感じていたことは想像に難くない。

しかも、当時の内田にとって「ロックは英語でやるべきもの」だった。日本語で歌うことは、グループサウンズ（GS）時代と同じように、レコード会社、テレビ局、プロダクションの「金儲け」の餌食になるリスクが高く、日本におけるロックの成長を阻むという危機感があり、日本語ロックに強い警戒感を抱いていたのである。むしろアメリカなど本場で成功することを通じて、日本のロックの足元を固める方が先決と考えていた内田にとって、英語は当然の選択であり、日本語ロックを標榜するはっぴいえんどの受賞など面白いわけがなかった。

日本語はロックにのるか否か

内田の個人的な憤懣も論争の発端にはなっているが、はっぴいえんどの松本隆、大滝詠一も参加したこの座談会で最も注目を集めたのは、「日本語はロックにのるか否か」というテーマだった。

「なんか普段話しているような言葉がそのまま歌になって、バッチリ乗ってるってとこが、すごくいいよね」(ミッキー・カーチス／ミュージシャン)

「欠点はあるけど、とにかく、日本語もロックのリズムに乗るということを証明してくれただけでもすごく大きい」(福田一郎／音楽評論家)

「言葉が聞き取りづらいという欠点もあるし、完全に日本語をロックに消化しているとはいえないだろうな」(折田育造／レコード会社ディレクター)

「歌詞とメロディとリズムとのバランスというかね、日本語とロックとの結びつきに成功したといわれているけど、そうは思わない」(内田)

日本語とロック。今、あらためて過去の発言を取り上げてみると、まるで水と油をいかに融合するかという議論を聴いているような気がする。それほどまでに日本語はロックにのらないと考えられていたのか。今も愛され続けているグループサウンズ（GS）がほとんど日本語であることを考えると、なぜ「のらない」派が強硬だったのか理解できないかもしれない。当時の状況を見てみよう。

はっぴいえんどの革新性

1950年代後半から1960年代前半にかけて、在日米軍基地から滲みだしてきたアメリカ産ティーンポップやエルヴィス・プレスリーに象徴されるロックン・ロール（ロカビリー）は、翻訳・翻案されて和製ティーン・ポップとして人気を集めたが、これは日本語だった。ビートルズなどに触発されて1960年代中盤から1970年代初めにかけて醸成されたGS旋風を巻き起こしたバンドも基本的に日本語で歌った。コンサート（当時は「ライヴ」とは言わなかった）では、英語で原曲をカヴァーするもあったが、録音されたものの多くは英語から翻案された訳詞だった。つまり、1950年代〜60年代に米英から移入されたポップス、ロックン・ロールの大部分はハナから日本語だったのである。

当時しばしば語られた「英語ロック派」の論拠はこうだ。日本語は一音一拍でシラブル（音節）が長く、英語のような強弱アクセントがないため、ビートに乗せにくい。とりわけ16ビートやブルース進行には馴染まない。だから英語で歌うべきだ――。

しかし現実には、日本語の韻律を工夫すればロック的なリズムに乗せることは十分可能だった。松本隆の詞はその好例だ。はっぴいえんどのファースト・アルバム（通称「ゆでめん」）収録の「春よ来い」「12月の雨の日」といった曲は、日本語の語感を尊重しながら、ロックのビートに違和感なく乗せている。松本は、書いた詞を、ローマ字に変換して音韻を整えたというが、アヴァンギャルドなフォーク歌手・遠藤賢司の歌い方にヒントを得て独自の歌唱法を編み出した大滝の技巧も無視できない。

他方、英語に固執してカナダに渡ったフラワー・トラヴェリン・バンドの失敗例も象徴的だ。彼らは海外進出を目指してすべて英語詞で歌ったが、現地での成功は限定的で、むしろ「日本から来た奇妙なバンド」と見られた。北米大陸での競争力を得るには、単なる英語化ではなく、独自の個性が求められていたのである。

「ロックに日本語はのらない」という神話は、言語特性そのものよりも、戦後の占領期に培われたある種の文化的コンプレックスの反映に過ぎなかったのではなかろうか。

