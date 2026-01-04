ロックは揉め事の温床だった

近年、海外の大物バンドのライブ会場で目立つのは、中高年ファンの多さである。先日、日本武道館で行われたチープトリックのライブでは明らかに還暦を過ぎたファンたちの黄色い歓声が飛び交っていた。

当然、会場は和やかな空気で包まれ、暴力的な匂いなど一切ない。

しかし、かつてロックが「揉め事の温床」である時代があった。ある時は会場で、ある時はメディアの中で、揉め事が起きていたのだ。さまざまな論争を懐かしく思うオールドファンも多いことだろう。

批評家・篠原章氏はリアルタイムでそれらを見てきた、生き証人の一人。

つねに騒動の渦中にいた故・内田裕也氏

現在の平和なライブ会場や音楽メディアでは考えられない、若い音楽ファンなら引いてしまうこと必至、日本における「ロック界の揉め事」を2回にわたって見てみよう。【篠原章／批評家】

（全2回の第1回）

1970年代の“ロック野郎”は揉め事が好きだった。ベテラン音楽評論家・中村とうようが1969年に創刊した音楽誌「ニューミュージック・マガジン」（現「ミュージック・マガジン」(以後NMM誌と略す)）などを舞台に、論争ともケンカともつかぬ揉め事がいくたびもあった。

たとえば、1960年代末から70年代はじめにかけて世界的な人気を誇ったアメリカのバンドに、グランド・ファンク・レイルロード（GFR）というハード・ロック・バンドがあった。GFRは、まだ大衆化していなかった「ハード・ロック」を、きわめてシンプルかつポップなかたちで表現したスリー・ピースのバンドで、本家・アメリカはもちろん、日本でもティーン・エイジャーを中心に浸透していたが、「ロック通」を自称する玄人はだしの聴き手の受けは悪く、「イモバンド」「お子ちゃまハード・ロック」とこき下ろされることもしばしばだった。

ロック通で「インテリ」的読者が多数派だったNMM誌もGFRを取り上げなかったわけではないが、その扱いは英米ポップスを幅広く紹介する音楽誌『ミュージック・ライフ』誌（紙媒体としての同誌は1998年12月より休刊）よりもはるかに小さかった。

NMM誌の1971年5月号には、「GFRのばかでかいだけのサウンドには吐き気をもよおす」ので、「くたばれGFRクラブを結成した」として会員を募る一読者の投稿が掲載された。この投稿は、GFRファンを大いに憤慨させ、翌6月号には、「GFRのばかでかい音に浸る快感」が魅力だとして、「くたばれGFRクラブをつぶす会」の結成が熱心な中学生ファンより告知されるなど、GFRの評価をめぐって、ロック・ファンのあいだで舌戦が繰り広げられた。いまにして思えば、ロック・ファン同士の些細な諍いに過ぎなかったが、「ロックこそアイデンティティ」と信じていた当時の10代・20代のロック・ファンにしてみれば「すわ一大事」であり、ちょっとした「命を賭けた争い」の様相を呈した。

GFR来日公演で生じた「騒動」

GFRは論争のあった1971年夏に来日を果たし、7月17日に本邦初の後楽園球場ライブを行った。グループサウンズ（GS）時代後期に登場した“モップス”など、日本のアーティストの前座が終わり、いよいよGFRの出番が予定された午後8時になった途端、突風を伴う猛烈な雷雨が会場を襲った。当時の後楽園は読売巨人軍が拠点とするたんなる野球場に過ぎず、演奏会といったカルチュラルなイベントなど端から想定されていない造りだったから、「屋根」といえるほどのものはない。雨天決行とされていたものの、激しい風雨を防ぐためPAなどの装置はブルーシートですっかり覆われ、予定時間になってもGFRはステージに現れない。ずぶ濡れになった約3万5000人のファン（その大部分は若い男子）は、この事態に却って興奮し、怒声にも近い野太い声で「G・F・R！G・F・R！」と連呼しつづける。

雷雨が収まったのは1時間半後の午後9時半頃。ニッポン放送の当時の人気DJ・糸居五郎がGFRをステージに呼びこむと、聴衆の熱狂は頂点に達し、GFRが演奏を始めた途端、男どもの絶叫で球場全体が包まれた。彼らの絶叫とGFRの発する大音量は、約2キロ半離れた上野駅周辺まで轟くほどだったという（当時の後楽園〜上野間には音を遮るほどの高層ビルはなかった）。フェンスを乗り越えてフィールド内に入りこみ、警備関係者につまみ出された複数のファンも目撃されている。

興奮の坩堝と化した後楽園球場の周囲を、当日券を入手できなかった約2000人のファンが取り巻いていたが、彼らもまた折からの雷雨と球場内から漏れ出だしてくる大音量に興奮し、なんとか球場内に入ろうと試みて隙のあった12番ゲートに殺到、警備に当たっていた警視庁機動隊と激しいもみあいになって負傷者も出たという。

「狂演」「暴徒」と報じたメディア

こんな恰好のネタをメディアが放置するわけがなく、翌7月18日の朝刊には、「雷雨も顔負けヤング“狂宴”―ロック・カーニバル 四万人絶叫、ケガ人も」（讀賣新聞）、「ロック大会入場できず 若者二千人大荒れ」（朝日新聞）などといった大見出しが躍ったが、この事態にもっとも否定的な姿勢で臨んだのは東京新聞である。同紙は、「とんだ“真夏の夜の狂宴” 後楽園でロック騒動 ファン二千人“暴徒化” 投石…放火…場内乱入 機動隊が規制 警備員らがけが」という見出しをつけた6段抜きの大袈裟な記事を掲載した。ロック・ファンの起こした騒ぎを、過激派のテロやヤクザの抗争と等しい目線で扱ったのだ。

実際に投石や放火があったのかは不明だが、逮捕者が出ていない以上、現場の警察官も悪質な暴力行為があったと判断しなかったに違いなく、東京新聞の扱い（とくに扇情的な見出し）は、「ロックを毛嫌いするデスク」の仕業だと考えて良さそうだ。もっとも、世間一般のロックに対する当時の認識は、東京新聞とは大きく違っておらず、「ロックは不良の音楽」「ロックは反権力・反権威の象徴」「ロックは音楽ではなく秩序を乱す暴力的な騒音」と見なす人たちが多数派だった。

だが、こうした報道によって、GFRをイモバンドと見なして相手にしなかったロック・ファンも、「GFRも国家権力（＝警察）に弾圧されているから正統的ロックかも……」と考えはじめたようだ。ロックに関わるそうした「定義」の是非はともかく、後楽園での騒ぎが報道されて以降、GFRへの賛否をめぐる「揉め事」は徐々に収束していく。

ロックは秩序を脅かすか

GFRのような人気ロック・バンド、すなわち新しい音楽の息吹は既存の音楽秩序を撹乱する、あるいは既存の体制の“住人”（既得権）を脅かすのが常である。1960年代から70年代にかけて、ロックというジャンルは危険視されたり、あるいはキワモノ扱いされたりしていた。それゆえ揉め事が絶えなかったのだ。

たとえば、1960年代から日本を席巻したインスト・バンド、ヴェンチャーズが売り物とした「エレキ・サウンド」の電気的な大音量（いま思えば大したことはないが……）に顔をしかめる人々も少なくなかった。栃木県足利市など一部の市町村教育委員会が「公立学校でのエレキ禁止令」を発して話題になったほどで、地域あるいは学校によっては足利市の方針をモデルに規則・校則を改訂したところもあったという。

ビートルズの登場も同様で、同時代のポップス・ファンのなかにもビートルズに否定的な見方をする人もいたが、1966年の日本武道館における来日公演（合計5回）に際して、同館を主たる会場として利用してきた武道競技団体からは、「武道館の伝統を冒涜するもの」といった声が上がり、讀賣新聞・産経新聞といった保守系メディアはこの声に同調した。当時、男子中高生の場合、「短髪（または丸刈り）」「詰め襟」が基本だったから、ビートルズの長髪やヒッピーを真似たファッションに強い嫌悪感を示す「大人」が一般的だった。

日本語ロック論争の「勃発」

洋楽に関するこうした揉め事と並行して、日本ロックの創成期（1960年代末〜70年代初頭）に、ロック・ファンを二分するような揉め事も生まれた。とりわけ有名なのが「日本語ロック論争」である。

その中心にあったのが、細野晴臣、大滝詠一、松本隆、鈴木茂から成るバンド、はっぴいえんど。現在のリスナーには、極めて大人しい音楽に聞こえるであろうこのバンドがなぜ揉め事に巻き込まれたのか。

そこには、ロックンローラー、内田裕也が関係していた。

篠原 章（しのはらあきら）

批評家。1956年山梨県生まれ。経済学博士（成城大学）。大学教員を経て評論活動に入る。主なフィールドは音楽文化、沖縄、社会経済一般で、著書に『日本ロック雑誌クロニクル』、『沖縄の不都合な真実』（大久保潤との共著）、『外連の島・沖縄』などがある。

デイリー新潮編集部