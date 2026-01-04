アメリカのトランプ政権は3日南米のベネズエラに大規模な軍事作戦を行い、マドゥロ大統領を拘束して身柄をニューヨークに移送しました。

ベネズエラの首都カラカスでは3日未明、アメリカ軍のものとみられるヘリコプターが上空を飛び交う様子などが映像でとらえられ、その後、各地で爆発が相次ぎました。

トランプ政権は、今回の攻撃について国防総省やCIA中央情報局などが数か月前から計画し、戦闘機や爆撃機などあわせて150機以上の軍用機が使われたとしています。

マドゥロ大統領の拘束にあたってはCIAのチームがマドゥロ大統領の行動パターンを常時監視し、マドゥロ氏の隠れ家の実物大の模型で特殊部隊が訓練をしたうえで作戦を実行したということです。

トランプ大統領は、今回の軍事作戦を見守る様子をSNSに投稿しました。また、拘束したマドゥロ氏を強襲揚陸艦「イオー・ジマ」で移送中だとする写真も公開しました。マドゥロ氏は、カジュアルな服装で目隠しのようなものをつけられています。

マドゥロ大統領と妻を乗せたとみられる飛行機は日本時間4日、ニューヨーク州の空軍基地に到着しました。

マドゥロ氏とみられる人物は大勢の麻薬取り締まり局の関係者らに取り囲まれながら飛行機をおりました。

マドゥロ氏と妻は麻薬密輸などの罪でニューヨーク南部の連邦地方裁判所に起訴されています。

トランプ大統領は、会見でマドゥロ氏がアメリカへの麻薬密輸の背後にいたと批判し法の裁きを受けさせるとしています。